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違背教育精神、不構成離校要件 二一學業退學制爭議多

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違背教育精神、不構成離校要件 二一學業退學制爭議多

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
目前全台僅約30所大專校院廢除二一、三一等學業退學制度。示意圖，非當事人。報系資料照片
目前全台僅約30所大專校院廢除二一、三一等學業退學制度。示意圖，非當事人。報系資料照片

目前全台僅約30所大專校院廢除二一、三一等學業退學制度，但學者指出，學生學業表現好壞很難完全歸責於學生，但學業退學制度是全數向學生咎責，恐違背教育精神；教育團體則認為，大學已經設有修業年限，沒必要再將成績表現視為另一道門檻將學生退學。

東海大學外文系講座教授何萬順表示，大學的教與學是一體兩面，學生當然有好壞之分，但教師也有優劣之別，且每門課程難易度有所不同、教師給分標準不一樣，因此學生學業表現不佳究竟該向誰咎責？但學業退學制，卻是直接百分之百歸責於學生。

何萬順也說，且學生學習還會受到身心狀態、經濟狀況，以及教師教學和學習環境影響。學生學習之餘，大學還需負擔課教學品質、課程設計等責任，學業退學制度全向學生咎責，恐是違背了教育的精神。

高教工會研究員陳柏謙則談到，現在部分私立大專校院還有生源不足的問題，巴不得學生不要走，因此學業退學制多還是國立大學在使用，但近年學權抬頭，學業退學制也從過去的單二一制，到近年放寬為雙二一甚至三二，趨向愈來愈寬鬆。

但陳柏謙也說，「成績有沒有過，坦白說不構成學生離開學校的必要條件。」只要於學校規定的修業年限內，學生無法達到畢業學分門檻則自然拿不到畢業證書，不需要再憑藉成績表現強制將學生退學。

中原大學教務長皮世明指出，若要把關學生課業，重點在於教師給分不要討好學生，「跟著標準走就好了。」能力或態度沒達標則不授予學分，且現在大學都具備修業年限，學生未於年限內取得學分畢業則會自動退學，並非完全解禁，因此也就不再需要雙重限制。

教師 東海大學 門檻

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