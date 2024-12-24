能起課業警示作用 全台114所大專校院仍有學業退學制

監察院最新調查報告指出，國內148所大專校院實施退學制度，以學分數不及格作為退學條件者有114所、占77%，其中又以連續二學期學分數二分之一或三分之一不及格為大宗。數年來，學業退學制飽受批評，但學界也表示，學業退學制度確實能對學生起警示作用，因此廢除的學校甚少，也評估短期內大專校院還是不會取消。

監察院報告也指出，外界長期質疑學業退學制度不公平、不合教育目的，但仍未見教育部積極研析，且制度實施迄今實際影響等研究亦付之闕如，亟待後續檢討釐清。

即便學業退學制爭議時有所聞，但本報掌握，目前僅約30校廢除，頂尖大學中包括台師大、政大與陽明交大，其他多為私立大專校院。國立清華大學近期亦討論是否廢除，教務長巫勇賢指出，校內確實曾討論，但部分委員也認為二一制度多少能督促學生學習，或衡量自身是否適合就讀該領域，最終意見分歧，因此學校仍認為先保持現況為佳。

但有國立大學教授形容，二一制是最後底線，歷年來看到不少學生上大學後卻是熱衷打工、不把課業當本業，形同佔缺浪費大學資源也浪費金錢。

國立暨南大學校長武東星也談到，過去遇過學生家境無虞，家裡不要他做什麼，「但他就是要一張學生證、一個學生身份。」再者，確實也有學生上大學後熱衷其他事務，綜觀以上，保留二一等退學制度確實能起警示作用，對學生而言也是最後一道嚇阻手段，因此評估大專校院短期內還是不會全面廢除該制度，「有個警惕還是比較好。」

國立陽明交通大學則是少數廢除學業退學制的頂大，教務長陳永昇談到，當年設有二一退學制時，看過學生已一學期二分之一學分不及格，即將進入下學期時則面臨是否休學的煎熬，一方面憂心下學期恐半數學分不及格，另一方面則認為若休學，則有把握通過的課程學分也拿不到，爾後廢除學業退學規定，學生則能免除上述煎熬。

陳永昇也說，當年學生訴求自我管理爭取廢止學業退學制，學校也同意，學生於畢業年限內修完學分即可，近年也陸續解禁學期最高與最低學分等限制，放手讓學生自主規劃。