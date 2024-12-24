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高雄餐旅大學校園碳盤查完成獲頒證書 創全國餐旅大學首例

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
國立高雄餐旅大學校園綠草如茵。圖／高餐大提供
國立高雄餐旅大學校園綠草如茵。圖／高餐大提供

呼應全球淨零減碳趨勢，國立高雄餐旅大學啟動「ISO 14064-1組織型溫室氣體盤查」，校園碳盤查完成，貝爾國際檢驗認證集團今授予該項查證聲明書，成為全國餐旅類大學的先行者。校長陳敦基說，將持續參與校園永續行動，實現低碳生活。

高餐大在盤查過程中，透過數據蒐集與分析，全面檢視校園內溫室氣體來源，包括能源使用、廢棄物管理、交通運輸等項目，導入多項節能減碳措施，如太陽能光電系統、智慧照明、廚餘再利用。

陳敦基表示，2010年成立能源管理委員會以來，致力於提升能源管理效能，宿舍2016年起逐漸改熱泵熱水機設備，採太陽能集熱系統，每年節省天然氣費用逾300萬元，電子公文亦日漸普及，2023年約減少8.62公噸的CO₂e。

高餐大同步將綠色理念融入餐旅教育，推動學術與產業協同發展，如設立永續餐飲課程、舉辦綠色廚藝競賽，並與國際知名餐旅機構合作，共同研究低碳餐飲模式。

陳敦基說，此次通過ISO 14064-1驗證完成盤查是永續校園的重要起始點，未來將持續強化教職員生永續概念，推動各項節能措施，逐步推進淨零排放目標，為餐旅教育樹立新標竿。

高餐大ISO 14064-1組織型溫室氣體盤查今授證。圖／高餐大提供
高餐大ISO 14064-1組織型溫室氣體盤查今授證。圖／高餐大提供
高餐大ISO 14064-1組織型溫室氣體盤查今授證。圖／高餐大提供
高餐大ISO 14064-1組織型溫室氣體盤查今授證。圖／高餐大提供
高餐大SDGs桌遊寓教於樂。圖／高餐大提供
高餐大SDGs桌遊寓教於樂。圖／高餐大提供

校園 永續 淨零

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