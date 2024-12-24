海洋科學新動能 國海院與中山大學揭牌2實驗室
國家海洋研究院與中山大學今天攜手為2個海洋研究實驗室揭牌，深化雙方合作聚焦關鍵微量元素與海洋生態分子生物學研究，為海洋科學提供新動能，推動國際學術與技術交流。
海洋委員會國家海洋研究院指出，由院長陳建宏與中山大學校長李志鵬在典禮上宣布「海洋關鍵微量元素分析實驗室」與「海洋生態分子生物學實驗室」正式啟用，標誌雙方在海洋生態保育、環境監測與永續發展等領域深化合作，致力提升國內海洋研究能量。
國海院發布新聞稿表示，海洋關鍵微量元素分析實驗室聚焦關鍵微量金屬元素高精度分析，應用範疇涵蓋海洋化學、生物地球化學循環及全球氣候變遷研究。實驗室配備先進精密儀器，能提供高靈敏度與高準確度數據，深入探究微量元素在海洋系統中的作用及對生態影響。
至於海洋生態分子生物學實驗室則專注運用分子生物學技術，如高通量基因測序與環境DNA分析，揭示海洋生物多樣性及對環境變化適應能力，相關研究將為海洋生物保育、漁業管理及生態系健康評估提供重要數據。
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