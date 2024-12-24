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選課好難？台科大建置選課推薦系統 解決學生選課煩惱
每逢大學選課期間，學生往往因為必修、選修、跨領域課程的選擇而苦惱。為讓學生不用費時到網路上、透過「家聚」打聽學長姐的修課心得，台科大推出全新的選課推薦系統，結合近十年的學生修課歷史資料，為同學提供客觀、便利的選課參考工具。
台科大教務長陳素芬表示，台科大建置的選課推薦系統不僅讓學生了解自己主修系的學長姐們在過去五年、十年的選課狀況，還能查詢主修系學生常跨領域選修的課程以及熱門輔系、雙主修和學分學程的選課傾向。這些課程依照選課熱門程度和開設學期進行排列，讓資訊一目了然，成為學生選課的重要依據。
陳素芬進一步補充，選課不僅是為了完成學分，更是探索自我與跨領域學習的重要過程。大學擁有跨領域學習最好的資源，鼓勵同學們可以了解不同科系、不同領域的課程，探索自己想要學習的、喜歡的知識。選課推薦系統不僅可以帶領同學了解本科系課程地圖，更可以了解本科系常見的跨領域方向，引領探索自己的喜好。
台科大指出，許多學生也對該系統給出正面回饋。一位張同學認為，以前選課總是無從下手，現在只需要點擊幾下，就能看到學長姐選過什麼課，再搭配課程地圖，了解不同課程對未來的工作或學術發展有幫助。他說，透過系統整合功能甚至可以知道每門課的熱門程度，並進一步結合選課系統查詢每一堂課的授課內容大綱與規定，讓自己能挑選到最適合的課程。
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