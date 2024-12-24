台大新碳中心攜手國海院 聚焦船隊、探測人員訓練

國立台灣大學新碳勘科技研究中心與國家海洋研究院日前共同簽署合作備忘錄，攜手促進海洋地質與淨零永續領域跨單位合作，藉由技術精進與資源整合，共同推動台灣海洋科學研究和技術發展。

台大表示，新碳勘中心專注「2050淨零排放」政策實踐，積極開發碳封存與地熱能相關探勘技術，並打造位於竹北校區「次世代智慧立體國土資訊中心」，以提供全方位整合式的地下地質數位加值資料；國海院近年來致力於整合國內海洋調查，建構「國家海洋資料庫及共享平台」，並推動海域地形地質、水文及生態環境永續監測計畫。

台大指出，此次合作備忘錄的簽署，雙方將在海床地質災害及資源探勘調查，海域岩心庫建置、管理及技術開發，海洋地質數位資訊加值運用與共享，研究船隊、探測人員與實驗室專業人才訓練、交流及支援等關鍵領域進行密切合作。

台大新碳勘中心主任劉雅瑄表示，不論離岸風力發電或是未來近岸碳封存設施的建置，都需要精確的海域地質資料，透過高解析度的海洋地球物理探測與岩芯分析，可以提供各類設施規劃所需的詳實參數，降低開發風險，透過兩機構的合作，有助於強化本中心進行海域地質調查與分析的能量。

國海院院長陳建宏則說，簽署備忘錄可彌補國海院在海洋地質研究能量的不足。在人才培育上，藉由海洋探測研究的交流合作，訓練出更多海洋科學調查及海洋資源淨零永續的專業人員；而在國家數位典藏及智慧運用上，完備海域資料建置、數位管理及技術開發的永續經營策略。