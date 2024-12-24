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東海大學耶誕夜倒數迎接百聲鐘響 摸彩、市集還能與駿馬合影

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
東海大學今天下午4時30分活動開始就安排了分送禮品和摸彩，讓大家在漂雪機下和駿馬合影，還有近百攤的市集讓大家好吃、好逛。圖／東海大學提供
東海大學今天下午4時30分活動開始就安排了分送禮品和摸彩，讓大家在漂雪機下和駿馬合影，還有近百攤的市集讓大家好吃、好逛。圖／東海大學提供

東海大學每年的耶誕夜都很有氛圍，校方說，除了凌晨時分歡迎大家一起去倒數，迎接平安夜的百聲鐘響，一起為台灣祈福。校方自下午4時30分活動開始就安排了分送禮品和摸彩，讓大家在漂雪機下和駿馬合影，還有近百攤的市集讓大家好吃、好逛。

東海大學說，下午4時30分，扮演耶誕老人的校長張國恩和研聯會長陳淞屏會一起騎著駿馬從校牧室抵達人文大樓，並在致詞後分送出5百份的禮物。另外，今天到場的前3百人還可以優先取得摸彩券，有機會摸到 IPAD MINI大獎。

其他摸彩品還有AirPods Pro2 Magsafe (USB-C)、AirPods Pro2 Magsafe (USB-C)、AirPods(第4代)主動式降噪款、AirPods(第4代)主動式降噪款，和千元紅包大獎。

東海大學今天下午4時30分活動開始就安排了分送禮品和摸彩，讓大家在漂雪機下和駿馬合影，還有近百攤的市集讓大家好吃、好逛。圖／東海大學提供
東海大學今天下午4時30分活動開始就安排了分送禮品和摸彩，讓大家在漂雪機下和駿馬合影，還有近百攤的市集讓大家好吃、好逛。圖／東海大學提供

彩券 東海大學 耶誕節

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