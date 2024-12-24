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2024全國啦啦隊錦標賽 中華大學「國手團」出賽奪8獎

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
2024全國啦啦隊錦標賽，中華大學競技啦啦隊勇奪八大獎項，為校爭光。圖／中華大學提供
2024全國啦啦隊錦標賽，中華大學競技啦啦隊勇奪八大獎項，為校爭光。圖／中華大學提供

中華大學競技啦啦隊本月21日及22日參加全台最盛大的全國啦啦隊錦標賽，這次一共出動30位選手赴台北市立大學天母校區出戰公開賽，其中就有12位同學為國手身分。團隊氣勢如虹，不畏冷冽的低溫氣候力抗強敵，最終奪下8座獎項，成績優異。

中華大學指出，2024全國啦啦隊錦標賽中，中華大學在「大專團體混合公開賽」以超群的專業技巧勇奪亞軍殊榮，更分別在指定動作公開組、大專四人公開組、大專雙人公開組及爵士個人公開組類別，順利抱回1金1銀1季2殿軍，以及2個第5名的亮眼成績，消息傳回學校，也讓全校師生振奮。

負責帶領啦啦隊出賽的教練王柏達表示，中華大學競技啦啦隊這次一共出動12位的國手團帶領學弟妹，每天待在練習場裡苦練，提升新人實力。在高壓的培訓下，總算皇天不負苦心人，首次參加全國賽的大一新生，在小組別的競賽中嶄露頭角，從19隊伍中脫穎而出，拿下第3、第4及第5名的成績，讓團隊都非常感動興奮。

啦啦隊長楊皓鈞表示，這次為了準備全國賽，團隊自一個月前就開始積極備賽，賽前一周更是每天練習4小時，就連假日也到校練習。雖然已經是國手的身分，但比賽當天仍難掩緊張，心裡一直想著「要享受表演的過程」，終於在團隊高默契的配合下，成功為校奪得榮耀，在舞台上證明自己。

中華大學校長劉維琪表示，華大競技啦啦隊在今年9月亞錦賽中出征峇里島勇奪冠軍，在國內外連年獲獎的優異表現有目共睹。劉維琪校長強調，「名次是其次，競賽的過程中有收穫才是最重要的！」這次除了肯定學生們在競啦領域的優秀表現外，也感謝教練王柏達一路以來對學生的細心教導及鼓勵，近13年來為學校培育出約30位的國家級選手，為國、為校、為自己爭光，也充分彰顯華大學生陽光青年「強健體魄」的特質。

中華大學 啦啦隊 團隊 教練

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