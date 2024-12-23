中原大學散步節今天試圍「還路行人」 爭取兩側人行廊道

桃園市人本交通推動協會與中原大學今天趁耶誕節前，在該校前方的中北路街道，辦理中原耶誕散步節，清空道路一側實施一日試圍「還路於民」，中原大學設計學院院長趙家麟說，中原大學到中原國小之間中北路兩側人行道推動10年來，現今地上綠鋪，希望變成實體人行道，保障行人安全。

這項中原耶誕散步節一日活動，由桃園市人本交通推動協會的一群大學生與中原大學師生合辦，現場結合耶誕氛圍，前往中原大學右側，平日停滿機車的道路一側清空後，實施一日試圍人行道，融入耶誕節主題，結合攤位展覽、互動及特色遊戲，將中北路化身歡樂步行街，打造友善行人道，增加行人步行意願，吸引不少路過民眾驚訝。

中原大學表示，中原大學有數萬名學生，鄰近中原夜市與國小，中北路長期無人行道及慢車道，常發生人車搶道、險象環生，趙家麟10年前提出中北路道路改善計畫，在地方民代爭取下，至今年10月才完成行人專用綠鋪道路，改善校門口交通及人行安全。

趙家麟說，最早是希望中原大學到中原國小之間的中北路，兩側設置人行道保護行人安全計畫推動10年來，附近店家存在疑慮，如今行人安全受關注，透過一日試圍活動，讓民眾在路上體驗安全的步行環境，外面公車可進可出不受影響。

他希望地上畫綠鋪部分，將來變成實體人行道，保留固定卸貨、機車臨停車格及外賣臨停空間，設置2.5公尺行人淨空廊道，讓行人行走時候，不需走在機車道外面人車交會走，保障行人安全的優質環境。