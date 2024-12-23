大葉大學推弱勢助學計畫 6年逾5千學生受惠翻轉未來

近日有消息指出，一名台大法律系的全職考生，因為考律師「落榜三年」而去看身心科。對此，律師李怡貞有感而發道，法律系通常都是天之驕子、模範生，讀書一路順遂，沒想到在考律師的路上栽跟斗，「其實我認為是很正常的事，而且也代表這位考生自己有意識到自己不對勁，想方法解決，所以是好事」。

2024-12-23 12:26