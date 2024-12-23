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大葉大學推弱勢助學計畫 6年逾5千學生受惠翻轉未來

中央社／ 彰化23日電

大葉大學35週年校慶，舉行弱勢助學感恩餐會，共募得新台幣110萬元愛心捐款；校方表示，6年已累計5483人參與弱勢助學計畫，盼協助有需求學生完成學業、翻轉未來。

大葉大學今天發布新聞稿，35週年暨弱勢助學感恩餐會，超過40桌賓客響應，共募得110萬元愛心捐款；大葉大學校友總會捐贈12.5萬元，現場加碼捐10萬元的理事長徐炳欽說，他持續透過送書、鐘點費回捐、獎學金捐助等方式幫助學弟妹，希望形成善的循環。

校友陳錫堯於113年度捐贈25.2萬元，他說，民國88年考進大葉大學事業經營研究所EMBA第1屆，90年取得碩士學位，92年被推舉擔任大葉大學校友總會第3屆理事長，期望藉由拋磚引玉，號召更多校友協助學弟妹。

大葉大學統計，107年至112年參與弱勢助學計畫學習輔導的學生達5483人，平均每年扶助914人，扶助比率從58.3%提升至83%，除協助學業，並輔導參與研究專題、考取證照等。

校長方文昌表示，並非每個家庭都負擔得起學費，甚至有些學生因家庭變故不得不中斷學業；學校為讓弱勢學生安心就學，推動完善弱勢助學計畫，以學習取代工讀，由老師帶領學生進行專題研究，每個月提供獎助學金，減輕學生生活負擔。

大葉大學 愛心 捐款

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