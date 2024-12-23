大葉推弱勢助學計畫可望破6千人受惠 募款再獲百萬元

大葉大學慶祝創校卅五周年，舉辦完善弱勢助學公益饗宴募款弱勢學生助學金110萬元。大葉今表示，弱勢助學計畫實施多年，截至目前扶助5483名弱勢生，其中20%考取專業證照，今年募得款項繼續投入輔導弱勢生學習。

大葉公益募款餐會在花壇鄉一家婚宴會館舉辦，由董事長韓繼綏、校長方文昌、副校長葉釋仁、校友總會理事長徐炳欽夫婦，共同舉杯祝福大葉卅五周年生日快樂揭幕，傑出校友長欣生技董事長楊曜聰捐款25萬元響應愛心樹年度冠名，獲方文昌贈送3D列印的愛心樹模型。

大葉校友總會捐款12萬5千元，理事長徐炳欽加碼捐出10萬元支持完善弱勢助學計畫；他說，希望形成善的循環，讓未來有能力的學弟妹也能在適當時候把愛心回饋給其他人。餐宴氣氛愉快，校友合計捐款110萬元。

根據大葉今統計，弱勢助學計畫學習輔導2018年至2023年幫助5483名學生，平均每年幫助914人，扶助比從第一年58.3%逐年上升到83%，接受計畫學習輔導的弱勢生逾兩成成績進步，其中20%弱勢生考取專業證照合計1509張。

校長方文昌表示，校方推動完善弱勢助學計畫，以學習取代工讀，並透過德國師徒制的精神，學生跟隨老師做專題研究，每個月領取獎助學金以減輕生活負擔；有學生一家五口全靠父親工作支撐，因有完善弱勢助學計畫的協助，學生可跟著老師學習取代打工，在經費支持下挑戰國際競賽獲獎，開啟不一樣的人生。