台大文組不如私校法律系？她嗆廢課多沒出路 學長姐轟：自己能力差

台灣大學是台灣最高學府，許多學生擠破頭也想進去，卻有人說不如私立大學？一名網友在Dcard發文，表示這輩子最後悔的就是考上台大文組，認為在台灣只有理工科系、法律系、醫學系有出路，吶喊「文組一輩子沒出路，我是說真」。

原PO說自己畢業於台大政治學系國際關係組，是先從其他學校轉進台大日文系，後來雙主修政治系。她回憶道，台大日文系的教授都是留日海歸，沉浸日本文化中，在學校遇見日文系的教授，縱使心情再怎麼不好，仍需裝出笑臉，並且對教授們90度彎腰鞠躬，自己的GPA才會比較高，因此修完第一學年後就受不了日文系文化放棄雙主修。

然而，這個選擇她依然覺得錯得十分離譜。她表示台大政治的必修科目十分繁雜，雖然是國關組，但照樣須修習政論和公行科目；加上她的數學奇差無比，經濟學和統計學卻是政治系三個組的共同必修，讓她算數學算得很痛苦。

她還吐槽台大政治系很多廢課，所以自己常常翹課跑去法律系旁聽，因此雖然是政治國關畢業，但法學知識遠比政治知識豐富。即使拿到畢業證書，她仍表示「本人這輩子最後悔的就是考台大文組，千金難買早知道就是我現在的狀況」。認為在台灣這個「鬼島」，自己寧願去念東吳法律系，或者輔大醫學系等私校，這樣才有錢賺。

這篇貼文曝光後卻未獲得共鳴，反而引出許多學長姐痛批，「越弱越憤世嫉俗」、「憑心而論，日文系有些教授確實是比較嚴苛，但給分還是取決於妳的學業表現，不會從妳有沒有對他卑躬屈膝來判斷吧」、「其實只是不願意承認自己能力很差，所以在台大混得不好而已」、「自己爛就不要在那邊東扯西扯開地圖炮好不好」、「只有外文確實在找工作上會帶來較多不便，但我可以把我在這裡學到的、培養出來的能力變成我往其他方向發展的工具」。