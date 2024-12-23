快訊

漁業署人事單位傳霸凌 長官下禁孕令…女下屬不適不敢請假導致流產

德國聖誕市集汽車衝撞案釀5死，兇手「前穆斯林」的矛盾背景

停車優惠、機場接送門檻拉高 2025年信用卡服務再縮水

台大生考律師「落榜3年」看身心科 李怡貞嘆正常：想賺大錢別來這行

聯合新聞網／ 綜合報導
一名台大法律系的全職考生，因為考律師「落榜三年」而去看身心科。 示意圖／ingimage
一名台大法律系的全職考生，因為考律師「落榜三年」而去看身心科。 示意圖／ingimage

近日有消息指出，一名台大法律系的全職考生，因為考律師「落榜3年」而去看身心科。對此，律師李怡貞有感而發道，法律系通常都是天之驕子、模範生，讀書一路順遂，沒想到在考律師的路上栽跟斗，「其實我認為是很正常的事，而且也代表這位考生自己有意識到自己不對勁，想方法解決，所以是好事」。

李怡貞在臉書發文指出，其實現在檯面上的律師，很多看起來都普攏共（粗心大意）的樣子，他們都可以考上，接著上電視、買房、買包、拍爛影片、寫爛文章、出國環遊世界等，所以這名考生一直落榜，可能對自己更無法忍受。

李怡貞認為，如果心態已經不健康了，最後就算考上律師，可能還是會出現以下情形：

一、精神錯亂不正常，工作上無法正常發揮，李怡貞親身遇過優秀學經歷的前輩，但一直在荒唐發揮，發病時還需要叫警察。

二、搞太多年了與社會脫節，所以沒有辦法跟同事、上司、甚至當事人正常交際。

三、自視甚高，開始端架子，看任何人都不過眼，以為自己在學校研究的學術理論最高，貶低其他人。

四、發現自己竟然賺的還不如檯面上的律師，心態扭曲，跟詐騙集團合作遊走灰色地帶，綠水鬼跟跑車是展示身分的標配。

李怡貞也說，如果想要賺大錢，真的不要當律師，在這個年代，很多努力的律師不見得可以賺到相對應的報酬，更多時候是需要貴人相助。並指出當律師需要幾種特質，包括個性雞婆、勇於對抗強權、喜歡幫人解決問題、喜歡開撕，沒有這些熱情會撐不下去。

不過她也暖心喊話考生們，「還沒考上的不要灰心，天道酬勤，穩定自己的良好心態繼續努力。已經考上了也繼續加油，千萬提醒自己不要變成當初討厭的那種大人」。

台大 律師 法律系

延伸閱讀

只差1分！台大法律系畢業國考連3次落榜 壓力大到看身心科

他羨慕情侶身高差羞喊「超甜」 過來人搖頭：很麻煩

生活支出全包、家務還被要求對半分讓他心寒 網推「三機」化解

「班班有鮮乳」喊卡！教師曝浪費亂象鬆口氣：學生不懂珍惜

相關新聞

台大生考律師「落榜3年」看身心科 李怡貞嘆正常：想賺大錢別來這行

近日有消息指出，一名台大法律系的全職考生，因為考律師「落榜三年」而去看身心科。對此，律師李怡貞有感而發道，法律系通常都是天之驕子、模範生，讀書一路順遂，沒想到在考律師的路上栽跟斗，「其實我認為是很正常的事，而且也代表這位考生自己有意識到自己不對勁，想方法解決，所以是好事」。

靜宜資訊學院20周年慶典 技鋼科技共設AI運算中心聯合實驗室

靜宜大學資訊學院今天舉行20周年感恩慶典活動，會中宣布將與技鋼科技股份有限公司共同成立「AI運算中心聯合實驗室」，未來將...

AI熱潮半導體缺人才 大葉攜手成大開課加速補足人力

大葉大學今歡慶創校卅五周年，舉行半導體學士學位學程教室揭牌儀式，並與成功大學簽署學術交流合作備忘錄，希望發揮加乘效果，打...

首度採用AI輔助寫作 王惕吾新聞獎學金24人獲獎

聯合報系文化基金會今舉行「113年度王惕吾先生新聞獎學金」贈獎典禮，全台各大學院校24名學生獲獎，共頒出總獎金60萬元。...

台大政經學院國際學者名單曝光 晶片戰爭作家、美前陸軍高層將來講學

國立台灣大學今天舉行113學年第一學期第二次校務會議，台大國際政經學院今年展開招生，校方也公告明年、後年預計到院短期講學...

野柳女王頭續命？ 北科大團隊研發新技術 延緩奇岩風化

位於新北市萬里區的野柳地質公園一直是吸引國內外旅客的熱門景點，其中，「女王頭」的名聲響亮，吸引許多遊客造訪，但近年卻因逐...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。