台大生考律師「落榜3年」看身心科 李怡貞嘆正常：想賺大錢別來這行

近日有消息指出，一名台大法律系的全職考生，因為考律師「落榜3年」而去看身心科。對此，律師李怡貞有感而發道，法律系通常都是天之驕子、模範生，讀書一路順遂，沒想到在考律師的路上栽跟斗，「其實我認為是很正常的事，而且也代表這位考生自己有意識到自己不對勁，想方法解決，所以是好事」。

李怡貞在臉書發文指出，其實現在檯面上的律師，很多看起來都普攏共（粗心大意）的樣子，他們都可以考上，接著上電視、買房、買包、拍爛影片、寫爛文章、出國環遊世界等，所以這名考生一直落榜，可能對自己更無法忍受。

李怡貞認為，如果心態已經不健康了，最後就算考上律師，可能還是會出現以下情形：

一、精神錯亂不正常，工作上無法正常發揮，李怡貞親身遇過優秀學經歷的前輩，但一直在荒唐發揮，發病時還需要叫警察。 二、搞太多年了與社會脫節，所以沒有辦法跟同事、上司、甚至當事人正常交際。 三、自視甚高，開始端架子，看任何人都不過眼，以為自己在學校研究的學術理論最高，貶低其他人。 四、發現自己竟然賺的還不如檯面上的律師，心態扭曲，跟詐騙集團合作遊走灰色地帶，綠水鬼跟跑車是展示身分的標配。

李怡貞也說，如果想要賺大錢，真的不要當律師，在這個年代，很多努力的律師不見得可以賺到相對應的報酬，更多時候是需要貴人相助。並指出當律師需要幾種特質，包括個性雞婆、勇於對抗強權、喜歡幫人解決問題、喜歡開撕，沒有這些熱情會撐不下去。

不過她也暖心喊話考生們，「還沒考上的不要灰心，天道酬勤，穩定自己的良好心態繼續努力。已經考上了也繼續加油，千萬提醒自己不要變成當初討厭的那種大人」。