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靜宜資訊學院20周年慶典 技鋼科技共設AI運算中心聯合實驗室

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
靜宜大學資訊學院攜手技鋼科技成立「AI運算中心聯合實驗室」，共同培育AI人才助力產業升級。圖／靜宜大學提供
靜宜大學資訊學院攜手技鋼科技成立「AI運算中心聯合實驗室」，共同培育AI人才助力產業升級。圖／靜宜大學提供

靜宜大學資訊學院今天舉行20周年感恩慶典活動，會中宣布將與技鋼科技股份有限公司共同成立「AI運算中心聯合實驗室」，未來將全面整合雙方資源促進深度學習，共同培育AI人才助力產業升級。

靜宜大學校長林思伶感謝歷屆校友及師長的戮力同心，及企業夥伴的協助支持，在資訊學院帶領下，走在世界前端，邁向AI世界。

校長林思伶表示，資訊學院歡度20周年慶，回想資訊科技在20年間的變化，從看不見的必要存在，發展到現在無所不在；她感謝校友及師長群策群力，趕上現代化的專業和數位科技，於全球各地發光發熱，才有今天資訊學院的成就。

林思伶說，有了畢業校友、廠商夥伴提供的協助及資源，靜宜才能與時俱進，並獲2024「遠見」台灣最佳大學排行「資訊通訊科技」領域全國前10名；希望未來繼續秉持這樣的量能，在創新及變革上帶動引領之風，學校會全力支持資訊學院的發展。

靜宜資訊學院劉國有院長說，該院在20周年慶同時實現了三個願望，攜手技鋼科技成立「AI運算中心聯合實驗室」，第二成立資訊學院興學基金，第三是成立資院聯合系友總會和三系的系友會，對資院來說別具意義。

劉國有以5個感謝與感動表達20年來各界對資訊學院的肯定，他感謝成立資訊學院的重要推手周文光、林耀鈴、袁賢銘、王孝熙及蔡英德等歷任院長、師長及行政同仁，胼手胝足開創資院20載，他說靜宜在民國70年成立資訊科學系，83年更名資訊管理學系到93年成立資訊學院，下轄資訊管理學系外，分別成立資訊工程學系、資訊傳播工程學系；一路走來篳路藍縷、繼往開來，成就無數的社會菁英。

劉國有也感謝校友陳淑珠、陳秋蓮、王志成，及劉永培先生、賴銘昌建築師和先進好友對資訊學院「興學基金」的支持與捐贈，嘉惠學子；他感佩技鋼科技相信靜宜資訊學院，一起為AI人才培育而努力；另感謝企業先進好友提供實習機會，讓學生順利接軌就業；更感動遠道而來的系友，資訊學院以各位為榮；感激系所秘書和工作團隊讓院務推動順利圓滿，充滿希望未來。

技鋼科技股份有限公司資深處長林鴻豪指出，技剛科技是技嘉科技事業群，專注在高密度伺服器，很高興能與靜宜進行產學合作AI科技；台灣廠商在AI領域佔有非常重要的地位，現在欠缺軟體，相信透過產學合作，能讓現有軟硬體更臻完善，創造產業更多優勢。

新任資工系友會長的校友鄭聖文說，他雖畢業多年，師長細心的指導仍歷歷在目，期望擔任會長期間能持續深化系友情誼，為院務發展注入新動力。

靜宜資訊學院20周年感恩慶典中成立「資訊學院興學基金」嘉惠學子。圖／靜宜大學提供
靜宜資訊學院20周年感恩慶典中成立「資訊學院興學基金」嘉惠學子。圖／靜宜大學提供
靜宜資訊學院在感恩慶典中成立聯合系友總會；並提供學生研發的VR、虛擬星象館等體驗。圖／靜宜大學提供
靜宜資訊學院在感恩慶典中成立聯合系友總會；並提供學生研發的VR、虛擬星象館等體驗。圖／靜宜大學提供
靜宜資訊學院歷任院長、師長及行政同仁，胼手胝足開創資院20載，一路走來成就無數的社會菁英。圖／靜宜大學提供
靜宜資訊學院歷任院長、師長及行政同仁，胼手胝足開創資院20載，一路走來成就無數的社會菁英。圖／靜宜大學提供
靜宜資訊學院20周年感恩慶典，攜手技鋼科技成立「AI運算中心聯合實驗室」。圖／靜宜大學提供
靜宜資訊學院20周年感恩慶典，攜手技鋼科技成立「AI運算中心聯合實驗室」。圖／靜宜大學提供

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