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AI熱潮半導體缺人才 大葉攜手成大開課加速補足人力

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
大葉大學校長方文昌（左）與成功大學智慧半導體及永續製造學院長蘇炎坤代表簽約，將合作半導體課程培育人才。圖／大葉提供
大葉大學校長方文昌（左）與成功大學智慧半導體及永續製造學院長蘇炎坤代表簽約，將合作半導體課程培育人才。圖／大葉提供

大葉大學今歡慶創校卅五周年，舉行半導體學士學位學程教室揭牌儀式，並與成功大學簽署學術交流合作備忘錄，希望發揮加乘效果，打造中部半導體教育重鎮，為台灣半導體產業挹注人力

大葉校慶慶祝大會頒授名譽博士學位給帆宣系統科技董事長高新明、頒發榮譽特聘教授給怡利電子工業前董事長陳錫堯、頒發榮譽教授給長欣生技董事長楊曜聰，期盼攜手產業先進及傑出校友共同推動培育人才、研究應用，支持國家高科技產業發展政策。

大葉新成立半導體學士學位學程，新（114）學年將招生，大葉校長方文昌、成大智慧半導體及永續製造學院長蘇炎坤簽署學術交流合作備忘錄，大葉「德國師徒制」教學特色結合成大學術研究能量開設半導體課程，產生一加一大於二的力量，把中部打造成台灣半導體教育重鎮。

副縣長林田富代表縣長王惠美帶來祝福，並表示，大葉根據國家政策發展方向和中部三縣市產業需求設立七大研發基地，未來將如同校慶主題「產學精彩三五年，師徒百鍊新紀元」，在創新求變中開創新境界。

大葉校長方文昌說，大葉經歷無數挑戰與風雨，收穫無數成果與榮耀，這都是師生、校友的付出更是社會各界鼎力支持。校慶活動除了名譽博士暨榮譽教授頒授典禮、半導體學士學位學程揭牌、專題演講，校園進行全國高中職迷你太陽能車競賽。

AI熱潮帶動半導體人才需求，根據104人力銀行大數據顯示，今年第二季半導體產業平均每月徵才約2.6萬人。大葉期盼與成大合作以彌補台灣半導體產業人力缺口。

人力 半導體 成大

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