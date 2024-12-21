竹北校區遭指沒做教育用途 台大澄清：已有4學程

台灣大學13日啟動竹北校區新型創新創業計畫，後續有媒體質疑沒照當初承諾規劃為教育用途。校長陳文章今天澄清，現於竹北就有4個學程，且已有幾百名學生畢業。

台大竹北校區近年曾有爭議，民國112年時，新竹縣政府為了解決新竹縣學生數急增問題，一度要求台大評估在竹北校區設置附中，或是移撥部分校地給縣府，卻都遭台大以另有規劃拒絕。

台大於13日舉辦竹北校區新型創新創業計畫啟動典禮，新竹縣長楊文科、國家發展委員會主委劉鏡清等人出席。後續有媒體質疑，台大將竹北校區規劃為創業基地，與當初接受土地時承諾的教育用途不符。

陳文章今天在校務會議後接受媒體聯訪，澄清竹北校區在第1棟建築「碧禎館」建好後，就有規劃4個學程，目前已有幾百名學生畢業，在學的也有200多名。

在新型創新創業計畫中，台大也預計開設AI（人工智慧）、半導體、智慧醫療、量子等學分學程，也會向教育部申請相關的學位學程。陳文章強調：「創新創業也是教育的一部分，不只是為了賺錢。」

陳文章表示，和先進國家相比，台灣學生投入創新創業的比率確實少很多，因此一定要加強力道鼓勵。台大沒有忘記當初的承諾，雖然有困難，但還是會努力來做。他並相信新竹縣府對台大在短期內提出竹北校區規劃、並投入明確經費，還是持給予肯定的立場。

另外，台大規劃在徐州路校區新設國際政經學院，陳文章曾說要聘請國際知名學者擔任院長，但一年過去了，名單尚未沒有公布。

陳文章說，已有面談幾名人選，且都是國外有做過學術機構主管的學者。但他也坦言，台灣的生活環境和國外還是有些差距，且學院正在起步階段，院長需要花費很大的力氣。

陳文章表示，台大提供給國際政經學院院長的薪資，一定跟得上新加坡、香港，甚至接近歐美水準，且也找到合適的住宿地點。希望透過這些條件，找到合適的院長人選，提升學院的國際影響力和國際連結，並進一步吸引更多優秀師資來台任教。