首度採用AI輔助寫作 王惕吾新聞獎學金24人獲獎

聯合報系文化基金會今舉行「113年度王惕吾先生新聞獎學金」贈獎典禮，全台各大學院校24名學生獲獎，共頒出總獎金60萬元。因應人工智慧發展趨勢，本次申請首度要求學生需以AI輔助、完成文章，聯合報系文化基金會執行長羅國俊表示，此寫作方式強化學生使用科技工具，也透過修改過程，培養其批判性思維與獨立表達能力。

113年的王惕吾先生新聞獎學金來件踴躍，計有215人次申請，162人通過初審，最終由12名大學生與12名研究生脫穎而出，整體獲獎率為14.81%。獲獎學生分屬全台17所大學，研究生可獲得獎學金3萬元、大學生則有2萬元。

今年王惕吾先生新聞獎學金要求申請學生上傳一篇以「大學USR如何影響學生的社會責任感」為主題的短文，而本次申請也搭上AI浪潮，首度要求申請者必須用AI輔助寫作。主辦單位說，此次短文主題的設定，旨在鼓勵學生深思並表達對大學社會責任（USR）的想法，而獲獎學生所撰寫的USR短文，不僅有對自身社會責任感的深入反思，更展現出青年學子對於社會貢獻的熱忱。

羅國俊在致詞時也以自身新聞工作的經歷勉勵得獎同學。他提到，過往他擔任體育線記者時，有一名主管會在每天工作之後，將全世界當天舉行的田徑比賽的賽果記錄下來，且堅持了幾十年，相關記載也成為田徑界很重要的史料。但他前晚使用ChatGPT搜找相關資料，不到幾秒的時間，資料就整理得清清楚楚，與主管忙碌了幾十年的苦力形成強烈對比。

羅國俊說，時代正持續快速地變化，我們不能逃避AI的發展，尤其是這個世代的學生，每過一段時間，可能就要面臨完全迥異的生活、工作型態，因此要認識AI、且駕馭它。以寫稿來說，基本的數據彙整、資料呈現，未來就要交給AI執行，記者就可以專注於更有創意及意義的內容發想。他也表示，聯合報明年會投入相當多的資源在AI應用，讓新聞寫作與科技工具有最適當的結合。

獲獎的台師大圖傳系同學杜逸宸分享，在使用AI撰寫稿件時，一度發生ChatGPT「壞掉」了的情況，無論下什麼指令、對話都無濟於事，所以他最終還是靠著自己的反思、想法完成了文稿，於是他也了解到，「自己還是滿好用的。」