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首度採用AI輔助寫作 王惕吾新聞獎學金24人獲獎

聯合報／ 記者張博瑞／台北即時報導
聯合報系文化基金會今天舉行「113年度王惕吾先生新聞獎學金」贈獎典禮，共24名學生獲獎。記者許正宏／攝影
聯合報系文化基金會今天舉行「113年度王惕吾先生新聞獎學金」贈獎典禮，共24名學生獲獎。記者許正宏／攝影

聯合報系文化基金會今舉行「113年度王惕吾先生新聞獎學金」贈獎典禮，全台各大學院校24名學生獲獎，共頒出總獎金60萬元。因應人工智慧發展趨勢，本次申請首度要求學生需以AI輔助、完成文章，聯合報系文化基金會執行長羅國俊表示，此寫作方式強化學生使用科技工具，也透過修改過程，培養其批判性思維與獨立表達能力。

113年的王惕吾先生新聞獎學金來件踴躍，計有215人次申請，162人通過初審，最終由12名大學生與12名研究生脫穎而出，整體獲獎率為14.81%。獲獎學生分屬全台17所大學，研究生可獲得獎學金3萬元、大學生則有2萬元。

今年王惕吾先生新聞獎學金要求申請學生上傳一篇以「大學USR如何影響學生的社會責任感」為主題的短文，而本次申請也搭上AI浪潮，首度要求申請者必須用AI輔助寫作。主辦單位說，此次短文主題的設定，旨在鼓勵學生深思並表達對大學社會責任（USR）的想法，而獲獎學生所撰寫的USR短文，不僅有對自身社會責任感的深入反思，更展現出青年學子對於社會貢獻的熱忱。

羅國俊在致詞時也以自身新聞工作的經歷勉勵得獎同學。他提到，過往他擔任體育線記者時，有一名主管會在每天工作之後，將全世界當天舉行的田徑比賽的賽果記錄下來，且堅持了幾十年，相關記載也成為田徑界很重要的史料。但他前晚使用ChatGPT搜找相關資料，不到幾秒的時間，資料就整理得清清楚楚，與主管忙碌了幾十年的苦力形成強烈對比。

羅國俊說，時代正持續快速地變化，我們不能逃避AI的發展，尤其是這個世代的學生，每過一段時間，可能就要面臨完全迥異的生活、工作型態，因此要認識AI、且駕馭它。以寫稿來說，基本的數據彙整、資料呈現，未來就要交給AI執行，記者就可以專注於更有創意及意義的內容發想。他也表示，聯合報明年會投入相當多的資源在AI應用，讓新聞寫作與科技工具有最適當的結合。

獲獎的台師大圖傳系同學杜逸宸分享，在使用AI撰寫稿件時，一度發生ChatGPT「壞掉」了的情況，無論下什麼指令、對話都無濟於事，所以他最終還是靠著自己的反思、想法完成了文稿，於是他也了解到，「自己還是滿好用的。」

宜大生物技術與動物科學系同學林柏辰說，AI就像是擁有高智商的天才，只是欠缺適當的引導，需要人類給予方向；就讀政大傳播學院碩士班的姜期儒也說，在與AI協作完成文稿的過程，她常「質疑」ChatGPT的說法，再透過一來一回的問答、指令，生成出文章的雛形，這樣的作法不只讓她在下筆時，不再是面對空白的檔案，而是具有架構的大綱。書寫的過程也不像孤身一人，反而像是有另一個朋友可以一起討論、激盪出更立體、多元面向的角度。

聯合報系文化基金會執行長羅國俊提醒學生要善用科技工具與自身專業結合。記者許正宏／攝影
聯合報系文化基金會執行長羅國俊提醒學生要善用科技工具與自身專業結合。記者許正宏／攝影

ChatGPT 主管

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