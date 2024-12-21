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台大政經學院國際學者名單曝光 晶片戰爭作家、美前陸軍高層將來講學

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
前總統蔡英文（左八）今年5月與台灣大哥大董事長蔡明忠（左六）等人出席台大國際政經學院揭牌典禮及徐州路校區再造計畫啟動儀式。聯合報系資料照
前總統蔡英文（左八）今年5月與台灣大哥大董事長蔡明忠（左六）等人出席台大國際政經學院揭牌典禮及徐州路校區再造計畫啟動儀式。聯合報系資料照

國立台灣大學今天舉行113學年第一學期第二次校務會議，台大國際政經學院今年展開招生，校方也公告明年、後年預計到院短期講學國際學者名單，包括2024年諾貝爾經濟學獎得主James Alan Robinson、暢銷書《晶片戰爭》作者Chris Miller，以及美國前陸軍部次長John E. Whitley。

國際政經學院代理院長沈冠伶說，學院也希望透過彈性薪資延攬優秀教研人才、建立講座教授制度，更希望邀請重量級大師，今年剛獲得諾貝爾經濟學獎、芝加哥大學學者James Alan Robinson已答應明年將來院內授課。

根據台大114學年國際政經學院經營規劃報告書內容，114、115年預計到院短期講學與學術休假的國際級學者已有14人。除了James Alan Robinson外，還包括暢銷書《晶片戰爭》作者Chris Miller、美國前陸軍部次長John E. Whitley、美國芝加哥大學前經濟系主任John List等人，且台大均研擬聘任為榮譽講座。

報告書內容也提及，今年10月起國際政經學院已於美國政治學會、美國財務學會等重要學會招聘網站刊登徵才公告，除了公開徵聘，也將建立主動推薦機制，透過國內外知名學者組成推薦委員會推薦人才。

台大也表示，為了讓薪資與國際接軌，本年學院已通過數個薪酬結構法規，包含「新聘教師及研究人員額外加給實施要點」、「講座設立要點」以及「榮譽講座設立要點」等。將在明年初開始試用制度，希望能突破國內傳統薪資限制，吸引全球頂尖人才加入。

另外，台大也指出，國際政經學院也將嚴格執行教師評鑑制度，並借鏡國外長聘制度（Tenure System），希望薪資與研究成果都與國際一流大學看齊。

台大 美國 薪資

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