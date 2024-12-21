台大政經學院國際學者名單曝光 晶片戰爭作家、美前陸軍高層將來講學

國立台灣大學今天舉行113學年第一學期第二次校務會議，台大國際政經學院今年展開招生，校方也公告明年、後年預計到院短期講學國際學者名單，包括2024年諾貝爾經濟學獎得主James Alan Robinson、暢銷書《晶片戰爭》作者Chris Miller，以及美國前陸軍部次長John E. Whitley。

國際政經學院代理院長沈冠伶說，學院也希望透過彈性薪資延攬優秀教研人才、建立講座教授制度，更希望邀請重量級大師，今年剛獲得諾貝爾經濟學獎、芝加哥大學學者James Alan Robinson已答應明年將來院內授課。

根據台大114學年國際政經學院經營規劃報告書內容，114、115年預計到院短期講學與學術休假的國際級學者已有14人。除了James Alan Robinson外，還包括暢銷書《晶片戰爭》作者Chris Miller、美國前陸軍部次長John E. Whitley、美國芝加哥大學前經濟系主任John List等人，且台大均研擬聘任為榮譽講座。

報告書內容也提及，今年10月起國際政經學院已於美國政治學會、美國財務學會等重要學會招聘網站刊登徵才公告，除了公開徵聘，也將建立主動推薦機制，透過國內外知名學者組成推薦委員會推薦人才。

台大也表示，為了讓薪資與國際接軌，本年學院已通過數個薪酬結構法規，包含「新聘教師及研究人員額外加給實施要點」、「講座設立要點」以及「榮譽講座設立要點」等。將在明年初開始試用制度，希望能突破國內傳統薪資限制，吸引全球頂尖人才加入。

另外，台大也指出，國際政經學院也將嚴格執行教師評鑑制度，並借鏡國外長聘制度（Tenure System），希望薪資與研究成果都與國際一流大學看齊。