野柳女王頭續命？ 北科大團隊研發新技術 延緩奇岩風化

位於新北市萬里區的野柳地質公園一直是吸引國內外旅客的熱門景點，其中，「女王頭」的名聲響亮，吸引許多遊客造訪，但近年卻因逐年風化面臨斷頸危機。此危機或許有了轉機，北科大資源工程所教授余炳盛與團隊打造新技術，可有效延緩此類奇岩風化。

余炳盛於去年發起「漁村真本事－萬里野柳海岸地景保育與漁村文化永續」計畫，其團隊研發「仿自然成因砂岩強化技術」，在不影響奇岩外觀的前提下，北科大師生到野柳地質公園針對特定蕈狀岩持續進行循環補強。

北科大表示，而團隊所研發的強化方式結合地質學與材料科學，透過液體噴灑，使補強的藥劑能滲透進岩石內部，不只是留存表面，真正達到填補強化的作用，希望最大限度維持自然景觀的原貌。

而為了監測這項技術的實際效果，也監控蕈狀岩風化侵蝕的速率，土木工程系教授張哲豪團隊運用3D雷射掃描儀器建立岩石資料庫，搭配運算及分析發現，奇岩的補強施作側相較於非施作側，可有效降低風化速率降低至10分之1。而補強成果也獲得北海岸及觀音山國家風景區管理處、野柳地質公園的肯定，本年度已擴大奇岩補強數量至3座。

另一方面，北科大師生也關注近年日本海底火山噴發，岩漿遇海水急速冷卻，造成大量浮石漂流到北海岸漁港，影響漁船航行的問題。因此，資源所團隊在經過種植實驗後發現，浮石為效果良好的有機土壤肥力改良劑，有助於植物生長，目前正持續研究不同的浮石比例配方對植物生長的影響；同時，資源所師生也提出以浮石作為節能建材的構想，協同土木系團隊運用浮石、碎石與燒結陶粒作為搭建節能屋的粗骨材，並監測3座節能屋的環境特性，最後由環境工程與管理研究所教授胡憲倫團隊，透過生命周期評估（LCA）及碳足跡評估，分別探討、比較及驗證浮石作為建材的環境效益。

北科大表示，學校從社會關懷的角度切入，長期探討漁村人口老化、文化流失、產業更迭等議題。其中，文化事業發展系副教授陳涵秀帶領研究生，以校方既有資源及漁村文化為基底，將野柳國小漁事文化館規畫為「永續海洋文化教育體驗館」。