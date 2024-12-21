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綠色校園獲青睞 台科大奪國家永續發展獎

聯合報／ 記者張博瑞／台北即時報導
台科大榮獲教育類國家永續發展獎，19日由環境部長彭啟明（左）頒獎，校長顏家鈺代表領獎（右）。圖／台科大提供
台科大榮獲教育類國家永續發展獎，19日由環境部長彭啟明（左）頒獎，校長顏家鈺代表領獎（右）。圖／台科大提供

行政院19日舉行「113年國家永續發展獎」頒獎典禮，台灣科技大學憑藉智慧能源管理、溫室氣體盤查、創新研究以及永續教育等方面的傑出表現，在162個單位中脫穎而出、獲教育類國家永續發展獎殊榮。

台科大校長顏家鈺表示，台科大將永續發展納入校務中長程發展規劃，立下「2030年達成50%碳中和，2049年達到100%碳中和」的目標。更將永續理念融入教育基因，每年平均開設1500門課程涵蓋SDGs與USR內容，吸引約5萬人次修課，展現永續教育的深度與廣度。他強調，台科大未來也會持續秉持當責的精神，洞察社會環境的改變與挑戰，承擔未來永續人才培育的重任。

台科大指出，校內永續發展與校務研究中心、通識教育中心定期舉辦「永續校園」系列活動，透過多元行動實踐聯合國永續發展目標與大學社會責任，讓低碳轉型的種子扎根校園、向外延伸茁壯。

師生藉由USR計畫，參與文化資產保存、社區環境改善、防災課程等多元活動，積極回應社會需求，例如，協助保存學人新村及校內迴致樓等文化資產，並助力城南鄰里獲得韌性社區一星標章。此外也跨足國際，協助印尼與越南偏鄉改善水灌溉系統與衛生廁所，充分展現國際社會責任實踐力與影響力。

台科大說，學校已繪製減碳路徑圖並制定減碳策略與目標，在永續校園建設方面，逐年更新高壓配電設備、空調系統與照明設施，並引入溫控、遠控及感應技術，有效降低能源消耗。校內安裝太陽能光電系統和電梯電能回收設備，並利用雨水儲留系統進行灌溉，落實減碳願景，2023年總計減少碳排放量218913公斤。

而該校建築設計也講求環保，民國110年重建完成的第一學生宿舍通過鑽石級綠建築認證，成為校園綠建築標竿。台科大說，近年積極推動綠色消費與綠色辦公，降低校園碳足跡，在111學年度綠色採購比率達96.75%。未來將持續透過永續創新策略、智慧能源即時管理系統及創新技術，推動校園低碳轉型。

另外，台科大也持續關注經濟弱勢學生的需求，每年募集超過1000萬元獎助學金，提供課業輔導與職涯諮詢，協助弱勢學生提升競爭力與自信心。台科大表示，學校定期舉辦創業研習課程，為學生提供創業支援與多元輔導，實現教育公平與社會責任雙重目標。

台科大 校園 永續

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