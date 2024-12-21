傅斯年逝世74周年 管中閔：只要有人還在堅持 歷史不會被遺忘
昨天是台灣大學前校長傅斯年逝世74周年，台大前校長管中閔到傅園致敬，單膝跪地獻花。他在臉書表示，當年最後手捧骨灰盒進入傅園的代聯會主席、96歲的李德進也仍然前來，在家人攙扶下向老校長致敬。
管中閔表示，昨天也是當年骨灰移置傅園73周年。他與以前的同仁相約，如往年一樣來傅園獻花致敬。李德進今年已96歲，73年來每年都在這一天來傅園致敬。今年李德進才開過刀，仍堅持前來；如今腿已不太方便，坐輪椅入園，然後在家人扶持下自己走上台階鞠躬獻花。
他說，李德進記憶清楚，再次向大家說明，當年就是在傅校長爭取來的獎學金支持下才得以維持生活並完成學業。「李學長73年來的堅持，令人感動；我最後和他相約，明年此日還要一起來獻花」。
管中閔表示，「我相信，只要有人還在堅持，歷史就不會被人遺忘」。他並透露昨天因太多事排在一起，去傅園時無法更換衣服領帶，「實在失禮」。
不過，有網友留言「應該告知一下陳校長比較厚道」，管中閔表示，「我們是私人自己約了去去致敬，而李學長60幾年來也都是自己去。願意去的人都可以去，這和厚道有什麼關係？」
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