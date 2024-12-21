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學者：AI被過度神化 學科應先固本

聯合報／ 記者許維寧／台北報導

生成式AI相關應用逐漸進入教學現場，但學界形容，生成式AI浪潮在大專校院被過度神化，絕非某些瀕危科系的續命丹；再者，AI太快讓學生得到答案，反而容易成為逃避「實打實學」的藉口。

據立法院一一四年度國立大學校務基金和年度業務計畫，公立大學多將培養學生科技素養列為計畫之一，包括暨南大學、成功大學等，都提到要將AI作為教學輔助工具，或推行相關課程。

北教大語創系楊宗翰副教授表示，大學不是工廠、知識也非模具，如講授文學史課程就不鼓勵學生向AI求助，倘若學生接受混雜部分錯誤的資訊，文學史的理解、觀點就可能偏差。

楊宗翰也直言，生成式AI浪潮在大專校院被過度神化，反映少子化下的扭曲心態，但AI絕非某些瀕危科系的續命丹，且學科若連固本都做不到，則遑論談AI應用。

高教工會副理事長翟敬宜也認為，生成式AI對撰寫論文、讀資料助益很大，但近年觀察到，AI成為部分學生逃避實打實學的藉口。學習的歷程在於發現問題進而解決問題，過程需有邏輯、有步驟的訓練，但AI讓學生太快得到答案，進而失去思考能力。

翟敬宜談到，學生的重點是「學習如何學習」，學會找問題，找到解決問題的路徑、策略、方法，如現在大學教師也常用AI找靈感，但書寫論述還是得靠自己完成。

成功大學 文學 科系

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