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大學促課程融入AI 專家：要有配套

聯合報／ 記者許維寧／台北報導
學界形容，生成式AI浪潮在大專校院被過度神話，但絕非某些瀕危科系的續命丹。記者林澔一／攝影
學界形容，生成式AI浪潮在大專校院被過度神話，但絕非某些瀕危科系的續命丹。記者林澔一／攝影

因應AI浪潮來襲，近年私校多要求教師或多或少要在課程教學中融入AI，其中淡江大學近日發信給校內教師，要求一一四學年起，務必將生成式AI融入所有教學課程，引發校內教師反彈，質疑教育圈跟風AI，現場卻往往流於片面浮濫；學者則建議要有教師增能配套。

對此，淡江大學回應，雖敘明「務必」，但還是鼓勵教師盡量做、更普及。八月已召集各院院長舉行AI賦能暨課程改革會議，請院召集系討論如何結合AI賦能專業規畫課程改革，下學期起小幅開課，一一四學年盼全面落實AI賦能。

不過中研院資訊科技創新研究中心研究員李育杰分析，高教界近期常問如何教AI，端看以何種角色為目標。工程師需具備參數等知識，研究人員要更深的數學、統計、演算法知能，但若是大學想全面性推廣，應是站在使用者的角度盼能更普及。

李育杰指出，ChatGPT等生成式AI因其簡單口語化，很快被市場接受，但使用者若想得到更好協作經驗，需給予更好的指令（prompt），師生能從「思考鍊」角度切入，給予更多範例和AI做引導式問答；再者，應了解同樣問題向不同大型語言模型（LLM）提問可能得到不同答案，也要有能力判斷結果的對錯良窳，學生才不會變笨。

政大心理系教授楊啟正談到，「心理學就還滿適合。」心理學理論時常多而複雜、看法不一，AI可有效協助整理。且這個時代的學習不光是記憶特定知識，而是多方整合，從資訊海中找方向。

中央大學資工系教授蔡宗翰則建議，教授對ＬＬＭ需有一定理解和使用經驗，加上不同語言模型擅長功能不一，用錯模型可能產生錯誤結果，建議學校推動，需有教師增能配套。

使用者 教師 語言

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