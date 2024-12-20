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學者：生成式AI恐被過度神化 學科應先固本

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學者：生成式AI恐被過度神化 學科應先固本

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
學界形容，生成式AI浪潮在大專校院被過度神話，但絕非某些瀕危科系的續命丹。記者林澔一／攝影
學界形容，生成式AI浪潮在大專校院被過度神話，但絕非某些瀕危科系的續命丹。記者林澔一／攝影

AI浪潮崛起，私立大專校院要求自114學年起，不分學科將生成式AI融入所有教學課程。但學界形容，生成式AI浪潮在大專校院被過度神話，但絕非某些瀕危科系的續命丹；再者，AI太快讓學生得到以為可應用的答案，反而成為逃避「實打實學」的藉口。

據立法院一一四年度國立大學校務基金和年度業務計畫，公立大學多將培養學生科技素養列為計畫之一，暨南大學就表示將繼續實施新制通識教育，其中一項即是AI文創協作；成功大學也表示，將協助教師善用AI技術作為教學輔助工具。

北教大語創系楊宗翰副教授表示，近年都是自願將課程納入生成式AI，如鼓勵學生借AI產製圖片、彙整資訊，以利學習雜誌編輯時利用。但大學不是工廠、知識也非模具，如講授文學史課程就不鼓勵學生向AI求助，倘若學生接受混雜部分錯誤的資訊，文學史的理解、觀點可能偏差，日子一久，則神仙難救。

楊宗翰也直言，生成式AI浪潮在大專校院被過度神話，反映的是近年少子化警報下的扭曲心態，但AI絕非某些瀕危科系的續命丹，全台一年生源有限，AI終究無法幫院系所生小孩，且學科若連固本都做不到，則遑論談AI應用。

高教工會副理事長翟敬宜也表示，生成式AI對研究生撰寫論文、讀資料助益很大，但近年也觀察到，成為部分學生逃避實打實學的藉口。學習的歷程在於發現問題進而解決問題，過程需有邏輯、有步驟的訓練，但AI讓學生太快得到以為可以應用的答案，進而失去思考能力。

翟敬宜談到，無論領域，學生的重點是「學習如何學習」，學會找問題，學會找到解決問題的路徑、策略、方法，如現在大學教師也常用AI找靈感，但書寫論述還是得靠自己完成。

教師 文學 科系

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