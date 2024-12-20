國內首例 淡江大學114學年課程全面融入生成式AI　

本報掌握，淡江大學近日發信給校內教師，要求114學年起，務必將生成式ＡＩ融入所有教學課程。但校內教師反彈，指教育圈跟風ＡＩ，現場卻往往流於片面浮濫。學界則指出，大學要求全面落實生成式ＡＩ應是站在使用者的角度，但教師對大型語言模型（ＬＬＭ）應有基本認識，引領學生對不同模型下指令，再判斷結果的對錯良窳，學生才不會變笨。

淡江大學教師反應，學校未說明融入標準，直言「用ＡＩ寫課程綱要算不算融入？」再者，近年私校多要求不分學院均融入ＡＩ，而上有政策下有對策，不少教師只要求學生用ＡＩ生成圖片當作業，流於浮濫。

對此，淡江大學回應，雖敘明務必，但還是鼓勵教師盡量做、更普及。八月已召集各院院長舉行ＡＩ賦能暨課程改革會議，請院召集系討論如何結合ＡＩ賦能專業規劃課程改革，下學期起小幅開課，114學年盼全面落實ＡＩ賦能。

中研院資訊科技創新研究中心研究員李育杰分析，高教界近期常問如何教ＡＩ，端看以何種角色為目標。工程師需具備參數等知識；研究人員要更深的數學、統計、演算法知能；若是大學想全面性推廣，應是站在使用者角度盼能更普及。

李育杰指出，ChatGPT等生成式ＡＩ因其簡單口語化，很快被市場接受，但若使用者想得到更好協作經驗，需給予品質更好的指令（prompt），師生能從「思考鍊」的角度切入，給予更多範例和ＡＩ做引導式問答；再者，應了解同樣問題向不同ＬＬＭ提問可能得到不同答案，也要有能力判斷結果的對錯良窳，學生才不會變笨。

李育杰也說，深度應用會需Python等技能，學生有興趣能嘗試自學；簡易應用則易取得，愈早讓學生了解並在大學階段成為工具，也能維持競爭力。

國立政治大學心理系教授楊啟正談到，「心理學還蠻適合。」心理學理論時常多而複雜、看法不一，ＡＩ可有效協助整理。且這個時代的學習不光是記憶特定知識，而是多方面整合式學習；從資訊海中找方向，非學習固有的知識內容。

國立中央大學資工系教授蔡宗翰則建議，教授對ＬＬＭ需有一定理解和使用經驗，加上不同語言模型擅長功能不一，用錯模型可能產生錯誤結果，學校推動建議需有教師增能配套。