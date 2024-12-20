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東海大學耶誕雙驚喜！白雪神駒+路思義百響鐘聲報平安

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
東海大學迎耶誕，路思義教堂將在耶誕子夜彌撒敲響百次鐘聲為台灣祈福。圖／東海大學提供
東海大學迎耶誕，路思義教堂將在耶誕子夜彌撒敲響百次鐘聲為台灣祈福。圖／東海大學提供

東海大學迎耶誕有雙重驚喜！今年推出藍色聖誕夜，古蹟整修重啟的路思義教堂將在聖誕子夜彌撒敲響百次鐘聲為台灣祈福；管理學院昨以「白雪聖誕神駒」迎耶誕，為校園帶來歡樂氛圍。

東海大學去年以「東海下雪了」打造繽紛的白色耶誕夜，歷經兩年整修的路思義教堂隨著今年的重啟，推出藍色聖誕夜，校園門口布置9米高的藍色聖誕燈飾，巨型耶誕老人悄悄降臨，聖誕夜的聖誕市集即將登場。

「白色聖誕神駒」迎耶誕，昨由副校長劉正與企管系會長陳淞屏化身耶誕老公公駕著由東海牧場的荷蘭俊馬，穿越校園到管理學院，與學生一起點亮耶誕燈火，管理學院院長王凱立、公事處處長黃兆璽也扮成耶誕老人，分送500個禮物給學生。

王凱立說，迎耶誕，管院大樓耶誕樹也以藍色耶誕燈飾布置，走道以金黃燈飾打造黃金大道，象徵學生的未來更加繽紛亮麗，這場耶誕活動充滿創意與歡樂，也希望帶給師生更美好的祝福。

王凱立指出，今年為了讓耶誕活動更加豐盛，在陳淞屏贊助下，提供耶誕美食和摸彩，豐厚獎品包括多部iPad、AirPods等大獎，以及上萬元的現金，讓學生充滿驚喜且收穫滿滿。

東海大學副校長劉正（左）與企管系會長陳淞屏（右）化身耶誕老公公，騎東海牧場荷蘭俊馬。圖／東海大學提供
東海大學副校長劉正（左）與企管系會長陳淞屏（右）化身耶誕老公公，騎東海牧場荷蘭俊馬。圖／東海大學提供
東海大學今年推出藍色耶誕夜，布置9米高的藍色耶誕燈飾，耶誕老人也悄悄降臨校內。圖／東海大學提供
東海大學今年推出藍色耶誕夜，布置9米高的藍色耶誕燈飾，耶誕老人也悄悄降臨校內。圖／東海大學提供

東海大學 校園 燈飾

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