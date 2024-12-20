證交所前進中原大學 辦理校園專題講座

臺灣證券交易所12月18日前進中原大學，辦理2024年最後一場金融教育系列校園講座，除邀請財經主播高昱晴與大學生分享理財經驗，協助年輕族群建立投資紀律並加強風險意識外，另並邀請法務部派駐金管會檢察官劉韋宏進行虛擬資產防詐宣導。本場參加學生約300人，會場學生踴躍提問，現場氣氛熱絡。

近年來投資人開戶年輕化，證交所為落實金管會強化年輕人投資教育，於2021年上學期開始與各大專院校合辦系列校園講座，四年來從北至南連同本場已辦理16場次，每場次均達百人以上出席人數，反應熱烈。

證交所副總謝俊欽開場致詞時指出，證交所長期針對校園學生進行投資理財基礎教育的推廣，如校園證券投資智慧王已辦理21年。另根據統計資料顯示，今年截至11月底，台股開戶人數逾1,300萬人，其中，30歲以下開戶人數近 229萬人，整體占比已逾17%，顯示投資人結構逐漸年輕化。而提到證交所近年校園的宣導主軸，則由建立學生的投資理財觀念、風險意識到防範投資詐騙的危機意識，尤其近年來詐騙財損金額攀升，證交所也推出5D反詐行動進行宣導，並提醒在場學生可至證券投資反詐騙專區及反詐騙聯防行動專區網站瞭解相關資訊避免受騙。謝副總經理並指出，學生可經由定期定額、ETF及零股交易累積資產，但投資前應多加留意相關風險，期勉同學於在學期間要認真學習相關領域知識，如證交所提供宅在家學習網，可協助學生建立基礎金融知識。

證基會副總王甡表示，證基會持續與各大專院校合作，推廣適合學生的金融理財知識相關課程，期許同學能夠從求學階段就開始瞭解金融理財知識及相關風險。除了理財之外，也提醒同學要能建立起對投資詐騙的警覺心，並採取適當因應對策，以保障自身財產安全。

中原大學商學院李正文院長則指出，中原大學成立近70年，重視學生人格培育及專業知識的養成，院內根據相關領域的發展設計適合學生的課程。這次講座的內容則有助於學生增加對金融市場的實務運作及虛擬貨幣詐騙等地了解。

這次講座邀請財經主播高昱晴及法務部派駐金管會檢察官劉韋宏主講，劉韋宏首先說明各種虛擬資產投資詐騙類型，並表示隨11月30日洗錢防制新制實施，提供虛擬資產買賣服務應辦理登記，提醒在場學生須透過合法業者進行投資、避免惡意連結釣魚及透過獨立管道查證。高昱晴說明大學生如何從零開始，進行人生不同階段的投資，及不同投資工具取得報酬類型外，以自身經驗為例，鼓勵學生及早開始投資，時間累積帶來的複利及降低市場起伏對回報的影響；分析現今大學生特有的理財挑戰及多種可供參考的理財方式。此外，其除就定期定額、零股交易制度特性及ETF分類等進行介紹外，亦以台灣近年新聞熱度高的不動產為例，說明跟金融機構往來的方式及如何經由REITs作為資產配置的投資之一。最後並說明常見的投資詐騙手法，提醒年輕學生近期投資詐騙猖獗，必需謹慎防範。

證交所為健全年輕人投資風險觀念，規劃金融教育系列校園講座，前進各大專院校，邀請證券專業人士及財經名人與年輕學生談投資、講風險，及分享自身投資經驗與建議，提供年輕人必學之投資心法及必知之投資風險，會中並安排與師生面對面座談，暢談如何認識投資風險及掌握市場趨勢。來不及現場參與年輕朋友，最完整內容都在證交所WebPro 3.0影音傳播網原音重現。