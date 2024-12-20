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影／加工醃漬方便用 農糧署攜手嘉義大學「國產蔬菜大進擊」

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
農糧署與嘉義大學為推廣國產醃漬蔬菜加工應用，上午在蘭潭校區舉辦「其來有漬-國產蔬菜大進擊」宣傳品嘗會，展示全台9家加工醃漬蔬菜廠共20項產品。記者魯永明／攝影
農糧署與嘉義大學為推廣國產醃漬蔬菜加工應用，上午在蘭潭校區舉辦「其來有漬-國產蔬菜大進擊」宣傳品嘗會，展示全台9家加工醃漬蔬菜廠共20項產品。記者魯永明／攝影

農糧署與嘉義大學為推廣國產醃漬蔬菜加工應用，上午在蘭潭校區舉辦「其來有漬-國產蔬菜大進擊」宣傳品嘗會，展示全台9家加工醃漬蔬菜廠共20項產品，比日本漬物多樣好吃，如同泡麵方便食用，顛覆漬物不健康負面印象。

農糧署蔬菜及種苗產業組副組長徐惠瑩、嘉大校長林翰謙、9家加工醃漬蔬菜業者、計畫主持人嘉大食品科學系教授黃健政及來賓參加，展示業者以蘿蔔、高麗菜、竹筍、芥菜等蔬菜為原料，利用加工技術製備常溫或冷藏保存即食加工醃漬蔬菜。

知名三商巧福牛肉麵美味配菜，來自梅山鄉易宙食品工業公司加工製成的酸菜，三商巧福業者見證分享，易宙食品總經理徐金龍說，酸菜經過黃金比例調配，配在牛肉麵或爌肉飯，是促成冠軍食品最佳拍檔。

加工醃漬蔬菜使用國產蔬菜為原料，利用發酵技術生產，延長蔬菜的保存，經醃漬加工後，產生特殊風味受國人喜愛，提升醃漬蔬菜的價值。常見醃漬蔬菜有蘿蔔乾、泡菜、高麗菜與筍乾製品等，大部分傳統醃漬菜半成品，仍需透過烹調料理做成小菜、配菜。

為讓消費者多元選擇，嘉大利用加工生產技術進階調配加工製程、使用低鹽及級菌處理，以二次加工方式製成常溫保存醃漬蔬菜成品，讓消費者方便食用：並能定位為常備產品，因應氣候變化隨時有加工醃蔬菜食用，除保有良好風味，更能符合現階段低鹽、膳食纖維的來源。

另將加工醃漬蔬菜作為配角，開發各項調理食品，打破大眾對醃漬蔬菜刻板印象，融入家戶餐桌成為桌上美味佳餚。留學日本校長林翰謙說，日本幾乎餐餐有漬物，台灣漬物多元、加工技術勝日本。祥太醫院營養師楊舒婷說明，展示加工醃漬蔬菜健康營養安全。

嘉大協助醃漬蔬菜廠商申請加工履歷驗證產品，通過ISO22000驗證，展現豐碩執行成果。農糧署輔導推動醃清蔬菜產品開發與市場品牌行銷，展示加工醃漬蔬菜結合水產品、雞肉等食品應用，使醃漬蔬菜傳統美食現代化，開發多元風味，使家鄉味與創新共存、方便快捷，滿足消費者味蕾需求。

農糧署與嘉義大學為推廣國產醃漬蔬菜加工應用，上午在蘭潭校區舉辦「其來有漬-國產蔬菜大進擊」宣傳品嘗會，展示加工醃漬蔬菜產品。記者魯永明／攝影
農糧署與嘉義大學為推廣國產醃漬蔬菜加工應用，上午在蘭潭校區舉辦「其來有漬-國產蔬菜大進擊」宣傳品嘗會，展示加工醃漬蔬菜產品。記者魯永明／攝影
農糧署與嘉義大學為推廣國產醃漬蔬菜加工應用，上午在蘭潭校區舉辦「其來有漬-國產蔬菜大進擊」宣傳品嘗會，展示全台9家加工醃漬蔬菜廠共20項產品。記者魯永明／攝影
農糧署與嘉義大學為推廣國產醃漬蔬菜加工應用，上午在蘭潭校區舉辦「其來有漬-國產蔬菜大進擊」宣傳品嘗會，展示全台9家加工醃漬蔬菜廠共20項產品。記者魯永明／攝影
農糧署與嘉義大學為推廣國產醃漬蔬菜加工應用，上午在蘭潭校區舉辦「其來有漬-國產蔬菜大進擊」宣傳品嘗會，展示全台9家加工醃漬蔬菜廠共20項產品。記者魯永明／攝影
農糧署與嘉義大學為推廣國產醃漬蔬菜加工應用，上午在蘭潭校區舉辦「其來有漬-國產蔬菜大進擊」宣傳品嘗會，展示全台9家加工醃漬蔬菜廠共20項產品。記者魯永明／攝影
農糧署與嘉義大學為推廣國產醃漬蔬菜加工應用，上午在蘭潭校區舉辦「其來有漬-國產蔬菜大進擊」宣傳品嘗會，展示全台9家加工醃漬蔬菜廠共20項產品。記者魯永明／攝影
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農糧署與嘉義大學為推廣國產醃漬蔬菜加工應用，上午在蘭潭校區舉辦「其來有漬-國產蔬菜大進擊」宣傳品嘗會，展示全台9家加工醃漬蔬菜廠共20項產品。記者魯永明／攝影
農糧署與嘉義大學為推廣國產醃漬蔬菜加工應用，上午在蘭潭校區舉辦「其來有漬-國產蔬菜大進擊」宣傳品嘗會，展示全台9家加工醃漬蔬菜廠共20項產品。記者魯永明／攝影
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農糧署與嘉義大學為推廣國產醃漬蔬菜加工應用，上午在蘭潭校區舉辦「其來有漬-國產蔬菜大進擊」宣傳品嘗會，展示全台9家加工醃漬蔬菜廠共20項產品。記者魯永明／攝影

嘉大 日本 消費者

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