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美國國家工程學院院士劉鎮欽獲崑山科大禮聘 任榮譽講座教授

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
崑山科大聘美國國家工程學院院士劉鎮欽（左）任榮譽講座教授。圖／校方提供
崑山科大聘美國國家工程學院院士劉鎮欽（左）任榮譽講座教授。圖／校方提供

崑山科技大學今天公告，禮聘美國國家工程學院院士劉鎮欽博士擔任榮譽講座教授。劉鎮欽研究團隊在人工智慧與電網自動化領域享盛名，研發技術大幅提升大停電後復電效率，並已成功應用實際，成為全球智能電網發展的先驅。

校方表示，劉鎮欽將在崑山科大開設專題講座，探討電力系統與人工智慧的最新發展趨勢，以其豐富經驗與師生深入交流，期待「積極網羅學界、業界名師到校授課，提供學子與時俱進學習資源」。

工程學院院長侯順雄表示，劉鎮欽院士加入對工程學院發展具重要意義，他在電力系統與人工智慧領域的卓越成就，將為師生帶來無窮的啟發。將全力支持劉鎮欽院士研究工作，並積極整合校內資源，共同打造世界一流的智慧電網研究中心，相信在他的帶領下，工程學院將在學術研究與人才培育方面取得更加卓越的成就。

劉鎮欽是美國加州柏克萊大學電機博士、美國國家工程學院院士、IEEE Fellow（國際電機電子學會會士），美國維吉尼亞理工工大學講座教授。研究專長電力系統與人工智慧，曾獲美國國家科學基金會「總統年輕研究者獎」、IEEE電力與能源學會傑出動力工程教育家獎等多項榮譽，研究成果對全球電網穩定與可靠運作貢獻卓著。

崑大校長李天祥表示，劉鎮欽院士加入將為學校帶來全新的學術視野與實務經驗，有助提升師生研究能力，促進產學合作。期待透過他的指導，能培育出更多具備國際視野與創新能力的電機工程人才。

崑大指出，工程學院近年聚焦電動車、半導體與AI等前瞻科技發展，深知穩健智慧電網與電網韌性是支撐這些領域發展的關鍵基礎。劉鎮欽加入將強化學校在智慧電網研究實力，為台灣綠能科技發展注入動能。

校方表示，這是繼公信電子董事長聯電榮譽副董宣明智、台灣Panasonic集團前總經理林淵傳後再延攬重量級人物任講座教授，大幅提升了工程學院的師資陣容。

崑山科大聘美國國家工程學院院士劉鎮欽任榮譽講座教授。圖／校方提供
崑山科大聘美國國家工程學院院士劉鎮欽任榮譽講座教授。圖／校方提供
崑山科大聘美國國家工程學院院士劉鎮欽任榮譽講座教授。圖／校方提供
崑山科大聘美國國家工程學院院士劉鎮欽任榮譽講座教授。圖／校方提供
崑山科大聘美國國家工程學院院士劉鎮欽任榮譽講座教授。圖／校方提供
崑山科大聘美國國家工程學院院士劉鎮欽任榮譽講座教授。圖／校方提供
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崑山科大聘美國國家工程學院院士劉鎮欽任榮譽講座教授。圖／校方提供

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