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台師大出版高行健新書 籲藝術擺脫意識形態束縛

中央社／ 台北20日電

台灣師範大學近日為諾貝爾文學獎得主高行健出版中文版新書「呼喚新文藝復興」，內容反映高行健的藝術理念，呼籲文學與藝術回歸創作自由，擺脫政治與市場的束縛。

高行健於2012年起擔任台師大講座教授，並陸續將他收集的手稿、畫作、文獻資料捐贈數位化，2021年台師大成立高行健資料中心，為研究者提供豐富資源。

台師大於本月19日晚間透過跨國連線，在高行健赴法將滿37週年之際，舉辦新書發表會，有多名產、官、學界人士與會。

台師大指出，「呼喚新文藝復興」義大利文版於2018年出版，曾獲得羅馬獎殊榮，英文版2022年問世同樣獲得國際關注。這次中文版由高行健重新編輯，加入精選圖片和照片，是一本反映其終身藝術理念的集大成之作。

高行健在發表會中指出，這場呼喚不局限於歷史回顧，而是面向當代，呼籲文學與藝術回歸創作自由，解脫政治與市場的束縛，重新尋求人性與美學的詩意聯繫，開啟一場全新的文藝復興。

與會的法國在台協會主任龍燁（Franck Paris）表示，高行健和法國有深厚淵源，雖然民主制度並非完美，但至少展現兩項珍貴價值，一是讓高行健的聲音被世界聽見，二是促進高行健的思想自由，並傳遞給更多的人。

根據台師大提供的資訊，高行健於1987年的耶誕夜，從德法邊境抵達巴黎，開始了他新一階段的創作生涯，並以法國公民的身分獲得諾貝爾文學獎。

台師大 文學 高行健

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