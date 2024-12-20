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只差1分！台大法律系畢業國考連3次落榜 壓力大到看身心科

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO頂著台大法律系的光環，連續三次國考都落榜，而且分數都只差一點點，讓她相當挫敗。 示意圖／ingimage
原PO頂著台大法律系的光環，連續三次國考都落榜，而且分數都只差一點點，讓她相當挫敗。 示意圖／ingimage

不少人對於名校的學生都有頭腦很好、成績很棒、考試很厲害等等的迷思，但是否真的是如此？有一名台大法律系畢業的女網友就透露，自己國考三次，三次都差5分以內，其中一次還只有差1分就能上榜，讓她相當挫敗。不少過來人留言安慰鼓勵，還有同校學長姐也分享心得。

原PO在Dcard以「還要繼續考嗎？」為題發文，表示相信大家看到她所畢業的學校和科系一定覺得很厲害，而她自己也覺得應該要厲害，但這個包袱卻帶來極大的壓力。原PO說自己國考連續3次都落榜，第一次差5分、第二次差1分、第三次差4.5分，分數都差在5分以內，讓她信心幾乎全無。

她認為自己已經很努力了，但壓力大到看了好幾次身心科，看到分數每次都差那麼一點點，感覺被現實擊倒了，「如果差很多分，我真的能灑脫的就走了，但是看到分數，我真的難釋懷」，原PO不知道該如何坦然放棄，只好發文求助大家，希望能給些意見。

貼文一出，不少同校學長姐很有感觸，「我今年是第三年才上，去年差2分，這個校系畢業的真的有包袱，完全能懂，今年在考場都看不到同學了，但準備到後來，我決定只專注在自己身上。考卷不會顯示妳來自哪個學校，一點也不重要」、「我的情況也差不多，第一次差2分、第二次差6分，到現在也還在看身心科」、「我完全可以懂這種挫敗的心情，今年是我的第五年，依然落榜，周圍的朋友跟學弟妹們也都上榜了」、「學妹，我考了八年，今年終於上榜，如果妳已經壓力大到無力承受的話，強烈建議先去工作」。

過來人則建議先從事與法律相關工作，會對考試有幫助，「我也是考第二次還是沒上，而且今年朋友都上了，不想再讓自己的人生空轉，決定先去當書記官了」、「我在法院工作碰到台大法律的女生在當書記官，大概當一年左右吧，年初離職準備考試，今年有過司法官二試，從事實務工作對考試真的有幫助」、「我覺得當民庭法助可以訓練自己的論述和邏輯思考能力（需要看完整判決內容/有時需要草擬裁判意見書），對寫題目滿有幫助的」。

台大 法律系

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