文化大學永續創新學院揭牌 18門課程提供學生修讀

文化大學永續創新學院昨天在文大大恩館舉行揭牌儀式，象徵永續創新學院未來在推動永續教育與創新發展方面邁向新里程碑。永續創新學院院長方元沂說，今年成功通過創設「永續跨域學分學程」，整合跨學系課程供學生修讀，目前已有18門課程通過外審機制，納入課程科目表中供同學選修，未來會持續募集課程。

方元沂也表示，期望學生能踴躍參與，透過學習ESG（環境、社會與公司治理）相關知識，培養未來競爭力，並將永續發展理念內化為核心素養。

方元沂說，新的學院空間不僅是辦公場所，更是師生交流與創新的基地。歡迎大家隨時前來參與討論或喝茶喝咖啡，為推動永續教育攜手共創。未來學院將持續以創新方式，促進永續發展知識的傳播與實踐。

副校長王淑音致詞時表示，永續創新學院自2022年設立以來，連結校內各院系及校外跨領域的資源與能量，將聯合國永續發展目標（SDGs）深度融入校內課程，成為文化大學的特色之一。

王淑音說，永續創新學院透過教學創新，結合SDGs核心理念、推動多項USR計畫，並榮獲永續影響力獎，期許學院能繼續秉持創新精神，發揮更大的教育與社會影響力。