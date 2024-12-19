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為女網友相約文化大學後談判「一見面就揮刀」 男大生暴怒殺人原因曝

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導
卓姓男大生昨傍晚與劉姓男大生相約談判，在中國文化大學旁見面後持刀砍傷劉男，自己也被劃傷。記者李隆揆／翻攝
卓姓男大生昨傍晚與劉姓男大生相約談判，在中國文化大學旁見面後持刀砍傷劉男，自己也被劃傷。記者李隆揆／翻攝

卓姓男大生昨傍晚與劉姓男大生相約談判，在中國文化大學旁見面後持刀砍傷劉男，自己也被劃傷，兩人雙雙送醫，警方介入兩人皆稱因情感糾紛引發事端，警詢後將依殺人未遂罪嫌送辦卓男。

警方調查，18歲卓男昨午5時許騎乘機車前往文化大學旁華岡路上，持菜刀揮砍20歲劉男，兩人左手受刀傷、意識清醒無生命危險，校園警衛見狀介入制止，救護人員獲報將2人送往新光醫院治療。

員警介入後，卓男指稱劉男「騷擾我姊」，劉男則稱是卓男騷擾女子，兩人因女子起糾紛，昨相約談判釀禍。

據悉，卓男、劉男是透過網路線上遊戲相識，先後結識所指女性友人並產生好感，劉男日前透過社群軟體傳訊卓男母親「知道妳兒子在騷擾女生嗎？」卓男憤而找劉男理論，昨一見面就亮刀怒砍劉男。

全案昨因夜間停止訊問，卓男在警局拘留室過夜，警方今早製作筆錄後，預計午間依殺人未遂罪嫌將卓男移送士林地檢署偵辦。

警方在現場查扣作案用菜刀。記者李隆揆／翻攝
警方在現場查扣作案用菜刀。記者李隆揆／翻攝

文化大學 殺人未遂

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