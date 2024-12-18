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文化大學濺血案！科大生稱「騷擾我姊」持刀攻擊 被害人卻稱：是騷擾他女友

聯合報／ 記者李隆揆／台北即時報導
卓男（左）與劉男（右）當街衝突，路人（中）一度介入勸阻，2人仍受傷送醫。記者李隆揆／翻攝
卓男（左）與劉男（右）當街衝突，路人（中）一度介入勸阻，2人仍受傷送醫。記者李隆揆／翻攝

醒吾科大卓姓男大生今晚在文化大學旁持刀砍傷文化大學劉姓男大生，自己也遭劃傷，兩人雙雙送醫，警方介入卓男初稱劉男「騷擾我姐」，劉男則稱「騷擾對方女友釀事」，確切案情仍待釐清，警方將朝殺人未遂罪方向偵辦。

警方調查，18歲卓男今傍晚5時許騎乘機車到士林區華岡路文化大學旁找20歲劉男，兩人發生口角衝突，卓男持菜刀揮砍劉男，一旁路人介入勸阻，卓、劉2人仍劃傷左手，意識清楚、送醫治療無大礙。

警方介入後，卓男指稱劉男「騷擾我姐姐」，心生不滿遂報復，劉男則稱因「騷擾卓男女友」引發事端，確切案情待查。

警方表示，2人送醫後仍待手術縫合治療，全案將朝殺人未遂罪方向偵辦。

女友 文化大學 醒吾科大

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