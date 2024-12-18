東華大學校園夜市試辦5週好評 下學期更大場地續辦
國立東華大學試辦校內夜市5週，邀攤販每週二下午4時至晚間9時到校擺攤，學生熱烈捧場；校方今天宣布，下學期將續辦，正在另覓更大場地，提供更優質活動場地。
東華夜市11月19日起至12月17日試營運，在學生活動中心前人行道擺攤開賣，邀請花蓮在地38家攤販到校擺攤，另外有12攤學生手工藝或社團設攤。
東華大學學務長林俊瑩接受中央社記者訪問指出，試營運期間學生反應熱烈，攤商生意都不錯，有賣提拉米蘇的攤販，營業1個多小時就完售，也有攤商採預約制，沒預約還買不到。
林俊瑩說，試營運期間每場次都有4000~5000人參與，考量學生反應熱烈，也期待下學期可持續辦理，目前規劃將另覓更大場地，下學期會搭配學校活動，不定期讓東華夜市開張，讓學生保有新鮮感。
他說，學校畢竟不是營業場所，引進夜市是希望就近讓學生採買夜市美食，也提供學生展售手工藝、社團表演的場域。
林俊瑩說，下學期會加強食品安全把關，並與攤商討論盼提供學生更優惠價格，打造全台最友善、食安品質最高的校園夜市。
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