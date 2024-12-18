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文化大學後門濺血…男學生談判爆衝突 校方：2人非熟識、有共同友人

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
文化大學後門今傳出學生衝突事件，兩人均輕傷送醫。報系資料照
文化大學後門今傳出學生衝突事件，兩人均輕傷送醫。報系資料照

北市陽明山上的文化大學今天傍晚傳出2名男學生疑似因口角衝突互砍，校方表示，兩名學生其中一位是他校學生，兩人在文大後門起口角衝突，警衛看到後隨即通報校內教官，未料他校生隨即拿出預藏的刀械，文大學生並無持刀，兩人均受輕傷送醫。

文化大學後門今天傍晚傳出2名19歲男大生疑似持刀互砍，警方獲報後趕往現場，2人手部受傷意識清醒，隨後緊急送往新光醫院治療。

文大稍早表示，兩名男學生一人來自他校，兩人其實並不熟識但有共同朋友，近日兩人在網路平台上發生口角，因此他校生便到文大後門談判，談話過程中兩人就起口角衝突，警衛見狀先通報校內教官並上前勸阻，而他校生則突然拿出預藏刀械攻擊，但文大生並無持刀。

文大說明，文大學生是單方面遭砍，但評估過程中持刀的他校生也被自己劃傷，雙方都是輕傷送醫，兩人意識清醒沒有大礙，也已先通報校安並知會學生家長。

北市 大學生 意識 教官 文化大學

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