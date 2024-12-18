文化大學旁濺血！醒吾科大生持刀攻擊文大生 2男學生均受傷

文化大學旁今傍晚驚傳持刀傷人案，兩名19歲男子分別左手受刀傷，救護人員獲報後已將2人送醫治療，警方也已介入調查，詳細案情待查。

台北市消防局表示，今傍晚5時24分獲報，士林區華岡路上有兩名傷患，救護人員到場發現兩名男子皆左手受切割傷，意識清醒，全送新光醫院治療。

據悉，2名傷者分別是醒吾科大與文化大學學生，初步了解，醒吾科大男學生攻擊文化大學男學生，案發原因及過程仍待釐清。