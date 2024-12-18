聽新聞
0:00 / 0:00
文化大學旁濺血！醒吾科大生持刀攻擊文大生 2男學生均受傷
文化大學旁今傍晚驚傳持刀傷人案，兩名19歲男子分別左手受刀傷，救護人員獲報後已將2人送醫治療，警方也已介入調查，詳細案情待查。
台北市消防局表示，今傍晚5時24分獲報，士林區華岡路上有兩名傷患，救護人員到場發現兩名男子皆左手受切割傷，意識清醒，全送新光醫院治療。
據悉，2名傷者分別是醒吾科大與文化大學學生，初步了解，醒吾科大男學生攻擊文化大學男學生，案發原因及過程仍待釐清。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言