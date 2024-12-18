大南方柔性司法專班 高雄空大遠距教學惠及澎湖離島

高雄市立空中大學與澎湖地檢署今天簽訂「大南方柔性司法專班」合作備忘錄，未來透過遠距數位教學，讓更生人等有機會接受高品質教育，改善生活技能與社會適應能力。

「大南方柔性司法專班」合作備忘錄，今天在澎湖地檢署，由高雄市立空中大學校長陳月端與澎湖地檢署檢察長陳佳秀2人完成簽署，現場還舉辦「澎湖地檢署暨高雄市立空中大學柔性司法專班業務座談會」。

陳月端表示，高雄空大今年11月間與高雄高分檢、台南高分檢以及獄政管理、毒防機關等共15個單位簽署了合作備忘錄（MOU），共同創建「大南方柔性司法專班」；今天再拜會離島的澎湖地檢署後，雙方達成共識，簽訂合作備忘錄，協助推動柔性司法專班教育計畫。

陳佳秀表示，「大南方柔性司法專班」合作計畫，契合「柔性司法」核心理念，為受刑人、少年受刑人、更生人、藥癮者與馨生人及其家屬，尤其離島地區，資源匱乏，使得這些弱勢群體更難獲得應有支持與幫助；因此，透過遠距教學模式，能打破地域與時間上限制，讓來自偏遠地區最需幫助的更生人、馨生人及其家屬能獲得寶貴教育機會，有助重建生活、重返社會，並為整體社會的和諧與穩定貢獻力量。

陳月端表示，「大南方柔性司法專班」將採取遠距數位教學模式，以突破地理限制，並採專班分流方式，提升教育效益，有效幫助更生人等群體人員接受高品質教育，從而改善生活技能、心理狀態，以及社會適應能力。