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前寶塚首席女星獲聘城市科大實習講師 分享職涯經驗

中央社／ 台北18日電

日本寶塚歌劇團前首席女星海乃美月，身兼冰見市觀光親善大使，城市科大商管學院聘請海乃美月擔任「冰見實習特任講師」，向學生分享職涯經驗，並介紹冰見的實習機會。

台北城市科技大學今天發布新聞稿指出，城市科大自2017年起，與日本富山縣冰見市簽訂產官學合作協議，至今已有近30名應用外語系學生前往冰見市進行觀光相關實習。

日本寶塚歌劇團前首席女星海乃美月近日到城市科大舉行校園粉絲見面會，身兼寶塚市大使與冰見市觀光親善大使的她，也以豐富的文化經驗與專業背景，向學生闡述寶塚文化藝術，並宣傳故鄉冰見市的觀光魅力。

為增進學生對冰見市觀光與產業的了解，城市科大商管學院院長翁順裕特別聘請海乃美月為「冰見實習特任講師」，不定期向學生分享職涯經驗，並介紹冰見市的實習機會，希望激勵學生拓展海外視野。

海乃美月表示，此次深感榮幸，能獲聘擔任大學的特任講師，相信自己能讓台灣的學生勇敢編織夢想，努力達成日本的實習之路。

台北城市科技大學校長馮美瑜提到，擔任冰見市觀光大使的海乃美月，以深厚的專業背景為學生帶來寶貴的學習啟發，透過她的分享，能讓學生對日本文化有更深入的認識，也提升參與國際實習的動力與信心。

台北城市科技大學 女星 日本

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