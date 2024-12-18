喜迎聖誕與冬至 金門大學辦「璀璨‧築夢聖誕」邀社團歌舞
再過兩天就是聖誕節，國立金門大學昨晚舉辦「金大璀璨‧築夢聖誕」活動，結合聖誕與冬至的節慶氛圍，邀請校內社團演出熱歌熱舞，志工媽媽團隊免費製作贈送湯圓與熱茶，透過多元文化演出、暖心湯圓分享及安全宣導，讓校內師生與社區民眾共度一個充滿歡樂與溫暖的冬日佳節。
這項活動在昨晚17點多在金大原樓餐廳前廣場展開，由印尼學生聯誼會熱舞表演揭開序幕，5位同學充滿活力的舞姿帶動全場氣氛。隨後，吉他社與熱門音樂社接力上台，為現場觀眾呈現一場視覺與聽覺的多元文化饗宴。金門大學學務長董燊代表校長致詞，感謝校內外師生與社區對學校的支持，並表示此活動是年度的重要總結，希望藉由歡樂的氛圍傳遞祝福與關懷，他也提及，這項璀璨築夢聖誕活動，稱得上是年度總結，學務處特別安排印尼學生聯誼會、吉他社與熱音社擔綱表演，希望大家在活動中享受多元文化。
為迎接冬至，校方特別邀請志工媽媽團隊親手製作湯圓與薑茶，免費分送給參與者。湯圓象徵團圓與祝福，讓在場師生在寒冷的冬日感受濃厚的人情味，現場還設置行動攤車，提供輕食與小禮品，並邀請時下流行的拍貼機，讓參與者留下活動紀念。
活動現場警方也設置攤位，宣導反詐騙與交通安全宣導，透過互動遊戲及案例分享提醒師生防範詐騙，並藉由抽獎送出象徵交通安全的安全帽，強化學生交通安全意識。
學務處表示，此次活動不僅是節慶盛會，更融入安全教育、多元文化與社會關懷等元素，展現金門大學對品德教育與社會責任的重視；校方期望透過活動，讓師生在溫馨的氛圍中感受節慶的意義與學校的祝福，也期許未來能舉辦更多多元活動，讓校園與社區更加溫暖緊密。
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