全球影響力前0.5%科學家 北醫大白台瑞獲科技貢獻獎

台北醫學大學今天表示，醫學工程學院副院長白台瑞（Thierry Pierre Robert Burnouf）榮獲2024年行政院傑出科技貢獻獎，肯定他在血液研究與生物醫學工程領域的長期奉獻與突破性成就。

北醫大表示，白台瑞2024年已榮獲國際輸血協會（ISBT）頒發總統獎，該獎項被譽為「輸血醫學界的諾貝爾獎」，自設立以來僅13位得主，且每兩年僅頒發一次，凸顯其在新型血漿製劑與血小板製劑的研發地位，更肯定其研究對安全的輸血醫學領域具重大貢獻。

北醫大也指出，白台瑞被譽為「輸血醫學領域研究與開發先驅」，對血漿分離生物製程與病毒滅活技術的發展具有深遠影響，這些技術為血友病與免疫缺陷等多種血液疾病患者提供安全有效的治療，也是北醫大首位外籍研究所所長，並已於國際發表逾350篇文章，隨《國籍法》增訂國際高級專業人才申請歸化，白台瑞於2020年4月正式成為中華民國公民。

值得一提的是，北醫大也說，白台瑞與法國里爾大學附屬醫院的研究人員與臨床醫師合作，在神經退行性疾病治療的突破性研究上獲得多項國際專利，在2021、2022及2023年，名列《史丹佛全球前2%頂尖科學家名單》中，為全球影響力前0.5%的頂尖科學家。

白台瑞自2000年起擔任世界衛生組織（WHO）顧問，撰寫了《血漿分餾的生產、品質管制與規範》和《血液機構之優良製造規範》（GMP）等關鍵指導文件，協助提升中低收入國家血液製品的品質與安全，並開發快速簡便的免疫球蛋白製備技術，用於治療SARS、H1N1流感病毒及伊波拉病毒等傳染病，以及免疫缺陷等疾病。

北醫大近期與法國里爾大學、東京理科大學的雙聯學位計畫，並推動北醫大醫工學院成為台灣首個加入歐盟資助的Eramus Mundus國際碩士學程的全權合作夥伴。