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輸血醫學領域先驅 北醫大白台瑞獲科技貢獻獎

中央社／ 台北18日電
台北醫學大學醫學工程學院副院長白台瑞研究血漿分離生物製程與病毒滅活技術，獲行政院傑出科技貢獻獎肯定。（北醫大提供）中央社
台北醫學大學醫學工程學院副院長白台瑞研究血漿分離生物製程與病毒滅活技術，獲行政院傑出科技貢獻獎肯定。（北醫大提供）中央社

北醫大醫學工程學院副院長白台瑞研究血漿分離生物製程與病毒滅活技術，為血友病與免疫缺陷等血液疾病患者提供安全有效的治療，獲行政院傑出科技貢獻獎肯定。

台北醫學大學今天發布新聞稿指出，被譽為「輸血醫學領域研究與開發先驅」的白台瑞，於該領域獲獎無數，今年更榮獲國際輸血協會頒發被譽為「輸血醫學界諾貝爾獎」的Presidential Award，肯定白台瑞的研究對安全的輸血醫學領域具重大貢獻。

白台瑞於2008年加入北醫大擔任訪問教授，2012年升任教授，隔年成為北醫大首名外籍研究所所長。歷年來陸續獲得國際血漿分餾協會獎、科技部傑出研究獎等肯定，表彰他在開發新型血漿分離技術、病毒滅活與去除技術，以及血小板裂解液應用於人類細胞培養的細胞治療和神經退行性疾病的治療等領域的卓越貢獻。

北醫大提到，白台瑞於1984年起在法國血液輸送與血漿分餾機構開啟學術與職業生涯，開發多項生物製程技術與創新研究專案；更自2000年起擔任世界衛生組織顧問，撰寫許多關鍵指導文件，協助提升中低收入國家血液製品的品質與安全。另外還開發快速簡便的免疫球蛋白製備技術，用於治療SARS、H1N1流感病毒及伊波拉病毒等傳染病，以及免疫缺陷等疾病。

白台瑞加入北醫大後，為台灣促成多項國際學術合作計畫，並推動北醫大醫工學院成為台灣首個加入歐盟資助的Erasmus Mundus國際碩士學程的全權合作夥伴；隨著國籍法增訂國際高級專業人才申請歸化，白台瑞也於2020年4月正式成為中華民國公民。

伊波拉病毒 北醫大 醫學

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