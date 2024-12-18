餐旅業祭高薪、優渥福利 中華大學校友返校搶才
中華大學觀光學院再度於年底舉辦「實習暨就業媒合說明會」，邀請旅館、餐飲連鎖及旅行業等19家知名大企業到校徵才。其中，有多位任職於主管階級的優秀校友特地把握機會返校「搶才」，也有餐飲集團祭出店長6萬元起薪、旅遊業年薪破百萬等優渥的薪資及福利，希望能夠補足產業的缺工需求。
觀光學院院長張馨文表示，觀光學院2007創立，以產業需求為核心培養出許多在旅館餐飲、旅遊業等相關人才。為幫助學子能夠及早進入職場、無縫接軌產業，觀光學院邀集台北萬豪酒店、遠東集團、雲朗集團、鳳凰旅遊、摩斯漢堡、六角國際等知名企業，到校園向學生說明公司產業特色及制度福利，吸引許多同學共襄盛舉。企業當天就收到高達40封的應聘履歷，相當受歡迎。
從中華大學觀光學院畢業13年的校友林昕彤也趁著此次機會返校徵才。她說，自己目前任職於摩斯漢堡區經理，過去在大三時經由校方媒合至現在的公司實習，因求學時紮實的學習過程，才讓她得以在職場發揮所學，成功展店數家，目前負責管理轄區五間店面，在工作上成績亮眼，也間接培養出自信與成就感。
在台灣首間上市的旅行社，鳳凰旅行社任職的校友徐培耕則鼓勵學弟妹在大學四年期間善用校內資源，考取外語領隊證照、導遊證照等，加值自身競爭力。未來在職場就有機會帶團到南極、歐洲等國家旅遊，只要同學們有責任心、夠上進，就能結合旅遊的興趣賺錢，年薪破百萬都不是問題！
現任王座集團擔任人資副理的校友劉昀裴表示，現今許多餐飲行業為了搶新人，福利與制度相較於以往都提升很多。以自家公司舉例，基本時薪為217元新台幣，超越政府規定的基本時薪183元新台幣；公司更祭出店長加獎金月薪可達6萬元以上，與科技產業薪資並駕齊驅。
觀光與會展學系大三生謝欣慈表示，很感謝學校辦理徵才活動，讓預計大四要實習的她有多了很多選擇，且來的都是知名大企業，在福利及制度上相當完善，也不用擔心在外打工沒有勞健保的問題，預計藉由本次活動到知名企業應徵實習，精進觀光會展與餐旅業專業的技術。
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