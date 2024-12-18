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很迷茫...他怨讀「研究所」學不到東西 過來人：自學是常態

聯合新聞網／ 綜合報導
一名就讀電資研究所的男網友認為學不到東西，感到很迷茫。圖／ingimage
一名就讀電資研究所的男網友認為學不到東西，感到很迷茫。圖／ingimage

對於研究生來說，自學能力往往比在實驗室學到的東西重要。一名男網友發文詢問，他就讀電資研究所碩一，在實驗室有問題時常得不到有建設性的答案，認為學不到東西，對此，過來人認為讀研究所「自學」才是常態。

一名男網友在Dcard發文，表示他目前就讀電資研究所碩一，目前教授借調中，因此實驗室中的事物都是兩位博士班的學長打理，但是學長們也很忙，因此當原PO有問題詢問時，也得不到有「建設性」的答案。

原PO表示，他進實驗室半年了，一直覺得學不到東西，加上之前有很多推甄生來問實驗室的問題，學長們的答覆也都是「靠自己」， 讓原PO感到很迷茫，雖然他也聽很多人說能畢業才重要，但在研究過程中並不順利，讓他有離開實驗室的念頭，對此詢問網友們的意見。

此文一出，不少網友認為讀研究所「自學」比較重要，「研究所本來就是自學，不要指望什麼學長姐，大家都很忙，這就是研究生，所以加油」、「我認同研究主要還是靠自己，但你真的不適應的話，也可以找其他實驗室的同學聊聊看」、「研究所本來就是靠自己，沒有人會給你答案啊」、「研究所本來就是自己要找東西學」。

也有過來人分享自學的方法，「可以主動問學長姐問題，我跟實驗室不熟但很常問同屆他們在做什麼讓他們跟我介紹一下，補足我一些知識」、「研究要靠閱讀大量論文從中歸納有用的資訊以及培養攝取知識的速度，而不是期待別人給你懶人包」。

學長 研究所

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