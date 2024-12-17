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實踐大學「樂器銀行」助偏鄉音樂教育 年幫437舊樂器找到新生

中央社／ 台北17日電

教育部委託實踐大學推動「樂器銀行」，將各界捐助的二手樂器修復再利用，113年度成功幫437件舊樂器找到新生，為偏遠地區學校的音樂教育做出貢獻。

教育部今天下午在實踐大學音樂廳舉辦「113年度樂器銀行成果發表會」，根據主辦單位提供的資料，今年度共收到667件捐贈樂器，成功媒合437件樂器，服務64所學校，並舉辦19場音樂講座及夏令營，讓孩子們有更多機會學習樂器和接觸音樂。

台中市大甲區的東明國小，坐落於稻田、芋頭田的鄉間小路旁，全校學生僅47人，學校期盼孩子透過學習弦樂建立自信，於民國97年推動提琴教育，104年成立「東明愛樂樂團」，並與樂器銀行合作，陸續媒合4把大提琴及2把低音提琴，使樂團編制逐步完備。

新北市雙溪區柑林國小成立森巴鼓打擊樂團，透過樂器銀行獲得6把民謠吉他及1組爵士鼓，讓孩子接觸更多樣化的音樂形式。樂器銀行還協助舉辦打擊樂器維修保養講座，讓師生學會基礎維修與保養技能，延長樂器的使用壽命。

樂器銀行今年暑假更首次與金門地區音樂協會合作，解決金門樂器維修與運輸不便的問題；同時也攜手澎湖縣的馬公國中，派遣維修師支援當地國樂社團，建立標準維修作業流程。

如要捐助閒置樂器或有需求，可上網查詢「教育部樂器銀行─樂器媒合維修交換系統資源庫」。

教育部 樂團 音樂

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