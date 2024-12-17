湯圓映社會現況 世新畢展關注偏鄉醫療隔代教養

世新大學新聞系畢業展今天登場，學生團隊透過象徵社會議題的湯圓主題攤位，聚焦偏鄉醫療、隔代教養、逐漸失傳的技藝等社會現況，盼呈現新聞「以人為本」的價值。

世新大學發布新聞稿指出，世新新聞系110級畢業製作展「永榮小檔案」於今天起在世新大學管理學院大廳展出2天，以「永續、多元與共榮」為核心，透過10個象徵社會議題的湯圓主題攤位，迎接冬至到來，並呈現台灣文化與社會現況。

世新新聞系學生策展團隊以「永榮」這個攤販老闆作為IP角色，打造溫暖的公共空間，希望讓觀眾在熟悉的氛圍中輕鬆走入新聞故事，體會新聞「以人為本」的價值。

展覽以煮湯圓為媒介，10顆湯圓分別代表「傳統工藝圓」、「原民樂器圓」、「獨立樂團圓」、「地方創生圓」、「身障權益圓」等類別，涵蓋文化傳承、環境永續及社會包容等議題，例如「翻轉偏鄉圓」聚焦偏鄉醫療與教育議題，策展學生張宜樺與陳儒逸深入桃園和花蓮採訪，記錄隔代教養與小爸爸、小媽媽等現象。

「傳統工藝圓」探討畫糖、餅模、糖塔等逐漸失傳的技藝，策展學生高詩涵等人將記錄各項工藝師傅的報導，透過展覽推廣其文化價值；「原民樂器圓」展示少見的原住民樂器與文化，策展學生陳綜諒與簡甄慧希望藉此填補相關報導的空白，讓更多人關注原住民音樂文化的珍貴性。

世新大學校長陳清河也讚賞展覽主題，並勉勵學生在AI與數位科技快速發展的時代，堅守新聞初心，聚焦被忽略的小人物與小議題，展現新聞的社會價值。世新大學副校長楊盛昱則呼籲學生承載社會責任，並以湯圓比喻新聞製作，皆須細緻琢磨，期許畢業生在新聞界發光發熱。