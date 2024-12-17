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諾貝爾物理獎得主朱棣文清大開講 談淨零排放稱「鐵達尼快撞冰山」

聯合報／ 記者王駿杰／新竹即時報導
諾貝爾物理獎得主朱棣文今天在清華大學發表演講。圖/清大提供
諾貝爾物理獎得主朱棣文今天在清華大學發表演講。圖/清大提供

國立清華大學今天邀請諾貝爾物理學獎得主、美國能源部前部長朱棣文（Steven Chu）以「實現淨零排放之機遇與挑戰」為題，對師生發表演講，並與校長高為元對談。朱以鐵達尼快要撞上冰山為喻，表示要從燃煤燃氣轉往淨零碳排還需要時間，但人們已沒有時間可浪費，需集眾人之力，儘速掉轉船頭。

清大指出，朱棣文在美國出生，雙親均為清華大學校友，因此今天來訪清華另具意義。

朱棣文此次應清大台北政經學院之邀訪台，今天下午在台積館孫運璿演講廳發表演講，也接受現場提問，共約3百位師生、學者及民眾報名聽講。

朱棣文今開啟教授模式，介紹他領導研究團隊正在進行的碳捕捉、碳封存及電池技術。

在被問到對核能政策的看法時，朱棣文說，一邊是石化燃料造成的空汙及暖化問題，天然氣的費用也十分昂貴；另一邊則是更乾淨及安全的核能，並能推動經濟發展及維持競爭力。

美國加州原來計畫明年關閉最後一座核電廠。朱棣文說，他曾向州長紐森表示不同的看法。他認為，目前要做的是提升核電廠的安全性，而不是關閉它。最新消息是，該座核電廠確定至少延役5年。

談到核能議題，朱棣文也主張政策應透明、公開、與公眾對話。他表示，即使在他任教的史丹佛大學，也常有反核與擁核的辯論。他笑說，與公眾對話時，「別只是問你贊成或反對什麼，而要討論你有哪些選擇？」作為一位學者，他也強調，好的政策絕對需要專家研究的支持。

清華大學校長高為元向朱棣文介紹，清大有台灣唯一的核工系所，及唯一的研究用原子爐，近年並轉為核子醫療用途。高為元說，能源議題不僅需要研究來突破，也涉及地緣政治及碳交易等，清大將善盡責任，朝淨零碳排之路邁進。

清大台北政經學院院長黃朝熙指出，朱棣文不僅是傑出的學者，也曾任美國能源部部長，他在氣候變遷及永續發展領域的深厚知識，以及將其與公共政策相結合的寶貴經驗，相信此次演講能為師生帶來重要啟發。

清大永續學院副院長范建得提到，朱棣文不只以科學為基礎，告訴大家淨零並非是謊言，更帶著大家從糧食、人口、社會層面等宏觀的方式來認識何謂永續。

朱棣文是全球知名的物理學家，1997年因研發出雷射冷卻與光學捕捉原子技術榮膺諾貝爾桂冠，成為繼楊振寧、李政道、丁肇中之後，第四位榮獲諾貝爾物理獎的華人。

朱棣文在歐巴馬總統任內，自2009年至2013年擔任美國能源部部長，是首位擔任能源部長的華裔美國人。擔任能源部長期間，他積極推動美國朝再生能源轉型，重視綠能和核能安全發展。

朱棣文曾在2004年至2009年擔任柏克萊加州大學勞倫斯柏克萊國家實驗室主任，專注研究可再生能源及碳中和技術，對能源效率的提升做出重要貢獻。

朱棣文現為史丹佛大學William R. Kenan Jr. 物理學講座教授、分子與細胞生理學、能源科學與工程學教授教授、美國國家科學院院士，也是我國中央研究院院士。近年專注研究生物物理學、醫學影像及奈米粒子合成與電池技術，並經常發表以淨零碳排為主題的演講，持續為全球永續發展貢獻心力。

諾貝爾物理獎得主朱棣文(右)與清華大學校長高為元對談。圖/清大提供
諾貝爾物理獎得主朱棣文(右)與清華大學校長高為元對談。圖/清大提供
清華大學3百位師生來聽朱棣文的演講。 圖/清大提供
清華大學3百位師生來聽朱棣文的演講。 圖/清大提供

清大 碳排放 美國 諾貝爾

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