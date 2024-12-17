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全國首座鯨豚救援教育場館 成大鯨豚研究中心認證為環教設施

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
成大海洋生物及鯨豚研究中心有全台最大的抹香鯨標本。圖／南市環保局提供
成大海洋生物及鯨豚研究中心有全台最大的抹香鯨標本。圖／南市環保局提供

成大海洋生物及鯨豚研究中心是全國首座以鯨豚救援教育為主題的設施，也是南台灣執行鯨豚擱淺處置的重要據點，日前通過環境部認證，成為南市第23處環境教育設施場所。環保局表示，透過精心設計的課程，民眾可以探索海洋生物及生態復育的多樣性、鯨豚救援的方式，提升環境保護意識與行動力。

南市環保局表示，該中心的亮點之一，就是展示著全台最大的抹香鯨標本，搭配互動教學，讓參與者深入了解鯨豚的生態特性與保育挑戰。課程中還會教導正確的救援SOP，以及如何通報擱淺狀況，幫助學員成為保育行動的一分子，增強對海洋生物保護的參與感。

目前全台共有273處環境教育設施，依據各自特色分為10類，包括自然教育中心、國家公園、濕地保護區、文化資產及水資源相關設施等。成大海洋生物及鯨豚研究中心的加入，豐富了環境教育設施的多元性，也突顯出海洋保育的重要性。

環保局長許仁澤指出，鯨豚研究中心以鯨豚救援教育為主題，為市民提供了深入了解海洋生態的珍貴機會；期望未來能有更多設施投入環境教育，透過實地體驗活動和遊戲化的學習方式，培養市民對生態保育與水資源保護的認識，實現更永續的環境保護行動。更多資訊可於環保局網站查詢

成大海洋生物及鯨豚研究中心通過環境部認證，成為南市第23處環境教育設施場所。圖／南市環保局提供
成大海洋生物及鯨豚研究中心通過環境部認證，成為南市第23處環境教育設施場所。圖／南市環保局提供

水資源 環保局長 鯨豚

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