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師生囊括IEEE四大獎！陽明交大創大會與學術界紀錄

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
IEEE以教授施敏命名教育獎「IEEE EDS Simon Min Sze Education Award」，以表彰其對半導體教育的貢獻。圖／陽明交大提供
IEEE以教授施敏命名教育獎「IEEE EDS Simon Min Sze Education Award」，以表彰其對半導體教育的貢獻。圖／陽明交大提供

國立陽明交通大學近日在「電機電子工程師學會」（IEEE） 國際電子元件會議囊括4個獎項，創下大會和學術界紀錄，也成為歷屆以來單次得獎數最多的大學。

陽明交大今天表示，為了表彰已故陽明交大終身講座教授施敏對全球半導體教育的貢獻，大會特別頒以他名字命名教育獎「IEEE EDS Simon Min Sze Education Award」，並由施敏家屬及陽明交大校長林奇宏共同接受榮譽。

此外，陽明交大也指出，今年學校還有三位傑出學者及一位博士獲獎。包含玉山學者郭育教授獲得J.J. Ebers Award、玉山學者岩井洋教授獲得傑出講座（EDS Distinguished Lecturer since 1994)）、訪問教授上田大助教授獲得Lester F. Eastman Award，以及甫獲得電子所博士學位的王宇瑄獲得博士生研究獎學金。

林奇宏表示，榮耀不僅代表了陽明交大在電子元件與半導體領域中的卓越表現，更象徵對學術卓越與創新承諾的實現。施敏院士的貢獻為社會樹立典範，而就郭育、上田大助、岩井洋以及學生王宇瑄的傑出成就，更展現了陽明交大在國際舞台上的領導地位。

半導體 工程師 陽明交大

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