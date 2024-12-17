陽明交大師生囊括4獎 創IEEE大會和學界紀錄

陽明交通大學近日在「電機電子工程師學會」（IEEE） 國際電子元件會議中，一舉囊括4個獎項，創下大會和學術界紀錄，也成為歷屆單次得獎數最多的大學。

陽明交通大學今天發布新聞稿指出，「電機電子工程師學會」是全世界電子元件和半導體領域中最具聲望的單位之一；為表彰已故的陽明交大終身講座教授施敏對半導體教育的貢獻，大會特別頒授以施敏命名的教育獎IEEE EDS Simon Min Sze Education Award，並由施敏的家屬及陽明交大校長林奇宏共同接受這個榮譽。

另外，今年陽明交大還有3名傑出學者及1名博士獲獎，包含玉山學者郭育獲得J.J. Ebers Award、玉山學者岩井洋獲得傑出講座、訪問教授上田大助獲得LesterF. Eastman Award，以及甫獲電子所博士學位的王宇瑄獲得博士生研究獎學金。

陽明交大校長林奇宏表示，這些榮耀不僅代表陽明交大在電子元件與半導體領域中的卓越表現，更象徵對學術卓越與創新承諾的實現；施敏的貢獻為社會樹立典範，而郭育、上田大助、岩井洋等教授與博士王宇瑄的傑出成就，更展現陽明交大在國際舞台上的領導地位。